Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 ноября 2020 в России и мире

• Всемирный день ребёнка (Universal Children`s Day)
• День Microsoft Windows (Recycle Bin Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»
• День педиатра (Pediatrician Day)
• День трамвайных поездок
• День памяти трансгендеров (Transgender Day of Remembrance)
• Всемирный день вазэктомии (World Vasectomy Day)
• День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day)
• День работника транспорта
• Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day)
• День абсурда (National Absurdity Day) - США
• День свадьбы королевы Елизаветы II - Великобритания
• День арахисово-сливочной помадки (Peanut Butter Fudge Day) - США
• День имени своего компьютера (Name Your PC Day) - США
• День глобальных объятий бегунов (Globally Organized Hug a Runner Day) - США
• День революции (Dia de la Revolucion) - Мексика
• День 20-N - Испания
• День будущих учителей Америки (Future Teachers of America Day) - США
• День военно-морских сил - Таиланд
• Именины у Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла, Павла
• Федотов день (Зимородок, Федот Ледостав)
Важные даты
1864 – принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.
1935 – лётчик-испытатель П. М. Стефановский в рамках проекта «Звено», впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закреплёнными на нём истребителями.
1979 – впервые больному переливается искусственная кровь
1985 – запущен первый участок Горьковского метрополитена.
1985 – выпущена Microsoft Windows 1.0.
1990 – арестован серийный убийца Андрей Чикатило.
1998 – пуск первого модуля Международной космической станции (модуль «Заря»)
2004 – с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend