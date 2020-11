Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 ноября 2020 в России и мире

День трамвайных поездок отмечается 20 ноября

• Всемирный день ребёнка (Universal Children`s Day)

• День Microsoft Windows (Recycle Bin Day)

• Праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»



• День перевоплощений• День трамвайных поездок• День памяти трансгендеров (Transgender Day of Remembrance)• Всемирный день вазэктомии (World Vasectomy Day)• День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day)• Д ень работника транспорта • Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day)• День учителя - Вьетнам• День абсурда (National Absurdity Day) - США• День свадьбы королевы Елизаветы II - Великобритания• День арахисово-сливочной помадки (Peanut Butter Fudge Day) - США• День имени своего компьютера (Name Your PC Day) - США• День глобальных объятий бегунов (Globally Organized Hug a Runner Day) - США• День революции (Dia de la Revolucion) - Мексика• День 20-N - Испания• День сознания темнокожих (Black Awareness Day) - Бразилия• День будущих учителей Америки (Future Teachers of America Day) - США• День военно-морских сил - Таиланд• Именины у Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла, Павла Федотов день (Зимородок, Федот Ледостав)

Важные даты

1864 – принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.

1935 – лётчик-испытатель П. М. Стефановский в рамках проекта «Звено», впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закреплёнными на нём истребителями.



1945 – начало Нюрнбергского процесса – суда над военными преступниками Третьего рейха1979 – впервые больному переливается искусственная кровь1985 – запущен первый участок Горьковского метрополитена.1985 – выпущена Microsoft Windows 1.0.1990 – арестован серийный убийца Андрей Чикатило.1998 – пуск первого модуля Международной космической станции (модуль «Заря»)2004 – с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend