Церковный календарь: святцы 20 ноября 2020 года

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Афанасий
|от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
|Богдан
|от древнерусского «Богъ» (Бог) + «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»
|Валерий
|от римского родового имени Valerius - «быть сильным, здоровым»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Вениамин
|от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Евгений
|от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илларион
|от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
|Кирилл
|от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Максим
|от римского родового имени Maximus - «величайший»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»