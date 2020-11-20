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Церковный календарь: святцы 20 ноября 2020 года

07:10 20.11.2020 Фото: pxhere
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По церковному православному календарю 20 ноября отмечается 24 именин: 23 мужских и 1 женские.

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Кто сегодня празднует именины?

20 ноября именины отмечают

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
Богдан от древнерусского «Богъ» (Бог) +  «даный» (данный) - «данный Богом», «Божий дар», «дарованный Богом»
Валерий от римского родового имени Valerius - «быть сильным, здоровым»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Елизавета от древнееврейского имени Элишеба - «мой Бог - клятва», «почитающая Бога»
день ангела именинники именины
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