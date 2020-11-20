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Выплата неработающим пенсионерам 12 тысяч рублей будет проводиться поэтапно

15:20 20.11.2020 Фото: pixabay
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С января для неработающих пенсионеров будет произведена индексация размера пособий. Она носит плановый характер, поэтому траты на нее было заложены в бюджете, а выплаты должны стартовать по расписанию.

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Сегодня МРОТ тянет на 12,1 тыс. рублей

Информация о том, что пенсионерам полагается выплата 12 тысяч рублей, заставила оживиться людей пожилого возраста, но в действительности не все из них поняли, каким образом можно получить указанную сумму. Единовременного пособия такого типа правительство не утверждало, как и не обещало перечисление такой суммы в рамках социальной программы для поддержки старшего поколения во время пандемии коронавируса.

Откуда пришла информация о выплате в сумме 12 тысяч рублей

С января для неработающих пенсионеров будет произведена индексация размера пособий. Она носит плановый характер, поэтому траты на нее было заложены в бюджете, а выплаты должны стартовать по расписанию. В процентном выражении показатель составит 6,3%. Это практически в полтора раза больше, чем официально запланированная властями инфляция в России.

Финансовые аналитики подсчитали, что усреднено пособие россиян из числа официально неработающих будет повышено на тысячу рублей.

По все тем же усредненным данным размер выплат сможет дотянуться до 17,4 тыс. рублей. Так как в регионах возможны колебания в обе стороны, да и никто не сбрасывал со счетов индивидуальные особенности каждой пенсии с прибавками, выслугой и прочими льготами, лучше ориентироваться на личные показатели в каждом конкретном случае.

Учитывая тот факт, что ежемесячно будет выплачиваться около тысячи рублей, за год набежит приблизительно 12 тыс. рублей. Именно эта сумма стала фигурировать среди потенциальных получателей. Отдельно специалисты предупреждают о том, что на такие деньги могут рассчитывать только те, кому положен перерасчет в январе. В феврале на пересмотр суммы пособий смогут претендовать ветераны боевых действий и еще группа пенсионеров, но их индексация проходит с другими процентами повышения.

Предложение по единовременным выплатам пенсионеров

В Министерстве труда выдвинуло новое предложение касательно интересов отправившихся на заслуженный отдых россиян. Решение планируется передать на последующее рассмотрение Пенсионному фонду России. Касается оно вопроса смены условий для получения единовременной выплаты в рамках работы пенсионных накоплений.

Главная идея проекта заключается в увеличении существующей планки. Если окажется, что накопительная пенсия составляет показатель меньше 20% от уровня минимальной оплаты труда, то ее предлагается поднять. Существующие стандарты предусматривают возможность получать накопительную пожизненную пенсию только в случае, если на счету у россиянина находится хотя бы 5% страховой пенсии – пособие по старости.

Производя подсчеты на основании усредненного показателя пенсии в 15 тыс. рублей, становится понятно, что для получения накопительной части на счету должно собраться хотя бы 200 тыс. рублей. При таком раскладе ежемесячно можно рассчитывать на 750 рублей прибавки к основе. В случае, когда сумма оказывается меньше, человек просто получает деньги, пользуюсь прерогативой единовременной выплаты.

Как может измениться размер выплат пенсионерам

Согласно текущему законодательству МРОТ тянет на 12,1 тыс. рублей. Из этого следует, что в Министерстве труда выступают за повышение единовременной выплаты. Специалисты планируют задрать планку для начисления пожизненного пособия. Если на накопительном счету будет храниться хотя бы 625 тыс. рублей, то тогда можно рассчитывать на реализацию такой программы. В ее рамках добавка составит 2,4 тыс. рублей.

Варианты, когда на счету сохранится меньше 625 тыс. рублей предусматривают возвращение к формату единовременных выплат. Пока что россиянам приходится мириться с действующим законом о моратории на накопительные пенсии.

Источник: 1rre.ru

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