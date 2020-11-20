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Почему российская молодежь может остаться в будущем без пенсий, ответил эксперт

14:50 20.11.2020 Фото: pixabay
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Основная проблема базируется на том, что Россия переживает массовое старение населения. При постоянно увеличивающемся проценте пожилых граждан невозможно удержаться на плаву, руководствуясь классической солидарной системой.

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Основная проблема базируется на том, что Россия переживает массовое старение населения

Нынешняя молодежь, имеются в виду люди в возрасте около 30 лет, рискует остаться без достойного пенсионного обеспечения, когда придет время отправляться на заслуженный отдых. Такая нелицеприятная картина может ожидать тех, кому придется выходить на пенсию лет через 30-40. Если текущая система начисления останется прежней, то россиянам не на что надеяться.

Комментарий по заданному поводу представил экономист Евгений Гонтмахер. По его словам, современники, когда придет их время, будут получать даже меньше, чем те, кто сейчас отправляется на заслуженный отдых.

Основная проблема базируется на том, что Россия переживает массовое старение населения. При постоянно увеличивающемся проценте пожилых граждан невозможно удержаться на плаву, руководствуясь классической солидарной системой.

Правило, когда нынешние трудоспособные граждане являются денежным колодцем для пенсионеров, попросту перестанет работать. Вместо этого специалист предлагает использовать подход, который уже давно практикуется в ряде других государств. Речь идет о трехсоставной пенсии.

Необходимость пересмотра пенсионного законодательства

Используя алгоритм трехсоставной пенсии, можно будет выйти из нагнетающегося кризиса. Такая выплата опирается на:

  • малую солидарную часть;
  • отложенные средства в частном пенсионном фонде через заключение договора с работодателем;
  • личный пенсионный счет.

С пунктом о солидарной части пенсии все ясно: он позволяет гарантировать базовый минимум для населения. Вторая часть состоит из переводимых средств в приватный фонд, причем распределение финансовой нагрузки тут производится пополам с работодателем. Индивидуальный счет для пенсионных накоплений рекомендуется открывать с началом трудовой деятельности по личному усмотрению, внося туда средства из зарплаты в рамках вычитания подоходного налога.

Составная пенсия позволяет претендовать на неплохие суммы. Они будут выше рамок выживания, поэтому откроют перед пенсионерами дополнительные перспективы. Такая стратегия выглядит еще более привлекательной, если учесть, насколько тяжелее каждый год казне делиться средствами с Пенсионным фондом.

Источник: 1rre.ru

молодежь пенсия старение населения трехсоставная пенсия
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