Продлят ли новогодние каникулы в 2021 году на 2 недели: дискуссии среди чиновников

В партии выразили мнение, что реализовать подобное решение позволят выплаты из бюджета, а граждане смогут «провести больше времени со своими семьями.

Каникулы, которые могут продлиться в стране вплоть до 25 января, спровоцируют массовый дефицит бюджета

Могут ли продлить новогодние каникулы в 2021 году на 2 недели, пока окончательно неизвестно. Ранее с таким предложением к чиновникам обратились лидеры коммунистического движения. По их мнению, данная мера способствовала бы снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией среди граждан. При этом стране удалось бы «перешагнуть» пик распространения Covid-19.

Инициатива продления новогодних каникул в 2021 году

В России предложили продлить период новогодних и рождественских каникул, которые стартуют в стране в самом начале 2021 года. С соответствующим предложением выступили члены инициативной группы партии «Коммунисты России». По их мнению, такое нововведение позволило бы не просто предоставить россиянам дополнительный период для отдыха, но и снизить уровень заболеваемости коронавирусом за счет минимизации контактов среди граждан.

В партии выразили мнение, что реализовать подобное решение позволят выплаты из бюджета, а граждане смогут «провести больше времени со своими семьями… уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту».

При этом в партии выступают за то, чтобы дополнительные дни отдыха трудящихся сделать оплачиваемыми. Другими словами, чтобы россияне, находясь в простое, смогли бы получить полные оклады. В то же время кто именно должен профинансировать такое решение — государство или же работодатели, не сообщается.

Данная инициатива была направлена на рассмотрение членами Кабинета министров РФ. Решение уже прокомментировали депутаты Госдумы РФ.

Мнения депутатов Госдумы о продлении новогодних каникул для россиян на 2 недели

Что же касается депутатов Госдумы РФ, то они такую инициативу пока не поддерживают. Они склонны считать, что предлагаемая коммунистами мера является излишней. Во-первых, пока неизвестна окончательная картина по заболеваемости коронавирусом по состоянию на 10 января (именно тогда в стране закончатся официальные выходные). Во-вторых, сами регионы вправе принимать решение о введении дополнительных выходных дней из-за сложившейся ситуации.

Прежде всего, в Госдуме приступили к рассмотрению финансовой составляющей данного вопроса. Это касается всех сфер жизнедеятельности. В частности, при простое ряда предприятий, средства на оплату труда рабочим пришлось бы изыскать из Федерального бюджета. Пока же, по предварительным оценкам, такой возможности в стране нет.

Что говорят о продлении новогодних каникул в Федерации профсоюзов РФ

Члены российской Федерации профсоюзов также пока не разделяют мнения отдельной группы депутатов. Там склонны считать, что принимать решение о введении дополнительных каникул пока преждевременно. Изначально следует оценить ситуацию, которая сложится в начале 2021 года, после чего делать конкретные выводы.

В то же время такие каникулы, которые могут продлиться в стране вплоть до 25 января, спровоцируют массовый дефицит бюджета. Получается, что в общей сложности россияне не будут работать практически месяц. При нынешних экономических показателях в стране это крайне недопустимо.

Источник: 1rre.ru