Невозможно дозвониться до КБУ, что за новшество они придумали по оплате за коммунальные услуг?

В квитанциях за август, сентябрь и думаю октябрь и ноябрь указано нет передачи показаний по воде, хотя их мы подали в УК, и мы деньги уплатили за эти месяцы.

В рубрику "сообщи свои новости" написала Галина:

Невозможно дозвониться до КБУ, что за новшество оно придумало по оплате за коммунальные услуги, уведомлении за октябрь не прислали, уже ноябрь заканчивается, предлагают пользоваться услугами Онлайн и другие приложения, но не все такие продвинутые как КБУ. В квитанциях за август, сентябрь и думаю октябрь и ноябрь указано нет передачи показаний по воде, хотя их мы подали в УК, и мы деньги уплатили за эти месяцы. Какая глупость несусветная. Мой дом 68, много пожилых собственников им трудно разбираться в этих хитросплетениях КБУ. Неужели нельзя решить грамотно и без суеты. Вот такая моя новость.