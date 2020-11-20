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Невозможно дозвониться до КБУ, что за новшество они придумали по оплате за коммунальные услуг?

07:44 20.11.2020
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В квитанциях за август, сентябрь и думаю октябрь и ноябрь указано нет передачи показаний по воде, хотя их мы подали в УК, и мы деньги уплатили за эти месяцы.

В рубрику "сообщи свои новости" написала Галина:

Невозможно дозвониться до КБУ, что за новшество оно придумало по оплате за коммунальные услуги, уведомлении за октябрь не прислали, уже ноябрь заканчивается, предлагают пользоваться услугами Онлайн и другие приложения, но не все такие продвинутые как КБУ. В квитанциях за август, сентябрь и думаю октябрь и ноябрь указано нет передачи показаний по воде, хотя их мы подали в УК, и мы деньги уплатили за эти месяцы. Какая глупость несусветная. Мой дом 68, много пожилых собственников им трудно разбираться в этих хитросплетениях КБУ. Неужели нельзя решить грамотно и без суеты. Вот такая моя новость.

КБУ коммунальные не дозвониться новшества оплата жкх
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