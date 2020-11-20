Лечить больных COVID-19 ремдесивиром запретила ВОЗ

В то же время эксперты поддержали идею продолжения участия ремдесивира в дальнейших исследованиях, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов.

В конце октября Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.

В ВОЗ отметили, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Организация начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных COVID-19, в основном для пациентов в стационаре. Однако роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.

Рекомендации ВОЗ основаны на новом обзоре фактических данных, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных рандомизированных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.

После тщательного изучения всей информации группа экспертов ВОЗ, в которую вошли в том числе четыре пациента с COVID-19, пришла к выводу, что "ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения". На основе имеющихся в настоящее время данных нет никаких доказательств того, что он действительно улучшает важные для пациентов показатели.

В то же время эксперты поддержали идею продолжения участия ремдесивира в дальнейших исследованиях, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что препараты ремдесивир и интерферон показывают "слабую эффективность" при лечении больных коронавирусной инфекцией.

При этом в середине ноября в журнале EMBO Molecular Medicine был опубликованы результаты исследований новой комбинированной терапии против COVID-19, включающей два препарата: ремдесивир и новое лекарство hrsACE2, которая показала успех. Объединив эти два вещества, исследователи добились двойного эффекта: снизили вирусную нагрузку и уменьшили распространение вируса на близлежащие клетки. Кроме того, это позволило сократить дозу обоих препаратов, что сделало их применение более безопасным.

В конце октября Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19, в которые включил ряд препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

Для профилактики заболевания среди здоровых людей и пациентов из групп риска ведомство посоветовало использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир. В случае единичного контакта с зараженным коронавирусом Минздрав рекомендовал применять гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон-альфа вместе с умифеновиром.