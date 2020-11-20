Пенсионная реформа обанкротилась, заявил Миронов

Он обратил внимание на то, что неэффективность пенсионной системы несет в себе колоссальные политические риски. При этом попытки исправить ситуацию делают ее только хуже. Он отметил, что решить проблему маленьких выплат за счет пенсионеров нельзя.

Грядет новая пенсионная реформа?

России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, считает глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Его заявление опубликовано на сайте эсеров.

Миронов отметил, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум.

"С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей", — добавил политик.

Он уверен, что косметические правки не спасут пенсионную систему, и призвал провести "масштабную ревизию". По его мнению, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась.

"Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — заявил парламентарий.

Миронов обратил внимание на то, что неэффективность пенсионной системы несет в себе колоссальные политические риски. При этом попытки исправить ситуацию делают ее только хуже. Он отметил, что решить проблему маленьких выплат за счет пенсионеров нельзя.

"Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — говорится в заявлении главы партии.

Он объяснил, что это решение позволит снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет нецелевые расходы — содержание офисов ПФР и "раздутых" штатов фонда.