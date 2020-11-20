Пенсионная реформа обанкротилась, заявил Миронов

России необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета, считает глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Его заявление опубликовано на сайте эсеров.
Миронов отметил, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум.
"С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей", — добавил политик.
Он уверен, что косметические правки не спасут пенсионную систему, и призвал провести "масштабную ревизию". По его мнению, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась.
"Действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — заявил парламентарий.
Миронов обратил внимание на то, что неэффективность пенсионной системы несет в себе колоссальные политические риски. При этом попытки исправить ситуацию делают ее только хуже. Он отметил, что решить проблему маленьких выплат за счет пенсионеров нельзя.
"Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — говорится в заявлении главы партии.
Он объяснил, что это решение позволит снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет нецелевые расходы — содержание офисов ПФР и "раздутых" штатов фонда.