20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев назвали в Раде

09:45 20.11.2020 Фото: pixabay
0

Депутат задался вопросом о том, как политику можно ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью населения. Он отметил, что во многих странах вакцинация собственных граждан будет проводиться бесплатно, при этом не все украинцы будут иметь возможность приобрести вакцину, если она будет продаваться за деньги.

% name% title
Вариант поставок вакцины Киеву возможен
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев назвали в РадеСидеть дома из-за COVID-19 попросила россиян Анна ПоповаЕщё 561 новостей

Отказ властей Украины от российской вакцины от COVID-19 без обеспечения какой-либо альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан, такое мнение в эфире телеканала "112" выразил депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Олег Волошин.
По его словам, Украина могла бы запустить производство российской вакцины на своей территории по лицензии, как в Белоруссии, сообщает РИА новости.

"В любом случае, какая-то альтернатива должна быть предложена. А если ее нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы – вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев", - заявил Волошин.

Депутат задался вопросом о том, как политику можно ставить в приоритет перед здоровьем и жизнью населения. Он отметил, что во многих странах вакцинация собственных граждан будет проводиться бесплатно, при этом не все украинцы будут иметь возможность приобрести вакцину, если она будет продаваться за деньги.
"И мы тогда получим вообще жуткую ситуацию, самую худшую, которую только можно представить", - заключил парламентарий.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вакцина спасет мир?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Генеральный прокурор Краснов едет с проверкой в Новосибирскую область. Но это тайна
10:22 20-11-2020
Генеральный прокурор Краснов едет с проверкой в Новосибирскую область. Но это тайна
БердскНе проводят онлайн уроки учителя Бердска. Справедливыми признала жалобы родителей начальник управления образования Тузова
10:20 20-11-2020
Не проводят онлайн уроки учителя Бердска. Справедливыми признала жалобы родителей начальник управления образования Тузова
Теплые поздравления и картинки с днем педиатра 20 ноября 2020 года
10:19 20-11-2020
Теплые поздравления и картинки с днем педиатра 20 ноября 2020 года
Как будут оформлять больничные листы с 2022 года?
10:15 20-11-2020
Как будут оформлять больничные листы с 2022 года?
Запретил строить апартаменты Минстрой
10:00 20-11-2020
Запретил строить апартаменты Минстрой
65-летняя Любовь Успенская с перекошенным лицом угодила к психологу
09:56 20-11-2020
65-летняя Любовь Успенская с перекошенным лицом угодила к психологу
Эффективные тренажеры и методики похудения в "Тонус-клубе"
09:56 20-11-2020
Эффективные тренажеры и методики похудения в
БердскВ красивую дату 20.11.2020 поженятся 28 влюбленных в Бердске
09:50 20-11-2020
В красивую дату 20.11.2020 поженятся 28 влюбленных в Бердске
Купили новую технику, но не кому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!
09:50 20-11-2020
Купили новую технику, но не кому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!
Отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев назвали в Раде
09:45 20-11-2020
Отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев назвали в Раде