Что пить и как правильно пить, чтобы кожа и в 50 была молодой и сияющей

Витамин С в косметологии применяют по специальным технологиям так называемой мезотерапии

Мазать, колоть и пить. Именно так — комплексно — следует поступать с витаминами, чтобы держать в тонусе организм, предотвращать преждевременное старение кожи и максимально продлевать молодость лица. Из всего витаминно-минерального богатства, что требуется человеку для качественной жизни, косметология выделяет три главных — А, Е и С. Как донести до лица пользу каждого из них, рассказывает врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Великая триада косметологии

Кожа — удивительный по своей многозадачности орган. Это и щит от воздействия внешней среды, и своеобразный порт для сброса продуктов жизнедеятельности, ну и, собственно, зеркало состояния здоровья организма в целом. Ухаживать за ней следует, имея в виду все эти функции — снаружи и изнутри. За наружный уход отвечает косметология, которая работает с тремя главными витаминами для лица — А, Е и С.

Из 13 известных витаминов общей терапии эта триада может воздействовать непосредственно на кожу — эффект доказан, а механизм понятен. Это не значит, что не нужны другие. Нужны. Мы понимаем, что красота — здоровье, а здоровье — комплексный подход, т. е. образ жизни, физическая активность, правильное питание и своевременная витаминизация. Просто с точки зрения физиологии самой кожи и понимания тех биохимических процессов, что в ней происходят, сегодня необходимо применять именно эти три витамина для лица.

А, Е, С: как они работают?

Витамины — это катализаторы биохимических процессов, т. е. вещества, которые ускоряют те или иные реакции и способствуют нормальной жизнедеятельности: питанию, дыханию, защите и восстановлению клеток — в частности, нашей кожи.

Витамин А, или ретинол, сегодня не случайно участвует в составах практически всех кремов. Он отвечает за регенерацию клеток кожи — его присутствие активирует выработку коллагена и эластина, стимулирует рост новых слоев и тормозит пигментацию. Напряженная «внутренняя работа» данного витамина в обычной жизни человека не ощущается, зато дефицит проявляется буквально — на лице. Это форсированное старение по мелкоморщинистому типу, неприятные пигментные пятна, сухость, землистый оттенок, различные высыпания и в целом преждевременное, не соответствующее возрасту увядание кожи. Витамин А — жирорастворимый, а потому идеально подходит для наружного применения — он в силах проникнуть в липидную мантию кожи и ускорить процессы регенерации на внешних слоях.

Витамин Е по изученности — король витаминов, применяемых в косметологии. Его называют витамином молодости, поскольку он обладает целым рядом чудесных свойств. Умеет восстанавливать повреждения, к которым относятся и морщины, регулировать водно-жировой баланс кожи, нормализуя работу сальных желез. Это главный щит на пути вредоносности окружающей среды. Опосредованно витамин Е задействует механизмы защиты кожи от ультрафиолетового излучения, повышая ее сохранность и срок службы, а насыщая клетки кислородом, способствует их обновлению. Вместе со своим собратом витамином А витамин Е может применяться наружно. В силу своих исключительных свойств он способен отсрочить необходимость инъекционного омоложения.

Витамин С, а конкретно аскорбиновая кислота. Главный борец за здоровье и молодость обладает массой замечательных свойств, но для косметологии важно его антиоксидантное действие. Способность нейтрализовать накопленные жизнью вредные элементы — свободные радикалы. Противодействовать им можно по-разному, но витамин С способен их связывать — и сегодня это самый верный способ борьбы со старением. У этого великого борца с увяданием есть один серьезный для косметологии нюанс. Поскольку мы имеем дело именно с аскорбиновой кислотой, а не с какими-то иными производными этого витамина, важно учитывать, что это водорастворимый элемент, не проникающий сквозь защитный жировой слой кожи (липидную мантию), и получить его наружно можно только инъекционно, т. е., грубо говоря, колоть.

Мазать, колоть, пить

Витамин С в косметологии применяют по специальным технологиям так называемой мезотерапии — лечение срединной части кожи. Это устоявшаяся методика, которая, как правило, заключается в инъекции мультикомплексных витаминных и полиминеральных составов. То есть это будут инъекции, обогащающие кожу антиоксидантными возможностями. Витамины А и Е мы можем наносить в качестве кремов и суспензий. Но надо понимать, что во все трех вариантах мы воздействуем на наружные слои, работаем эффективно, но локально, местно, не затрагивая глубинных процессов. А красота и молодость — понятия комплексные, многокомпонентные.

Оптимальная стратегия — мазать А и Е, колоть С и принимать перорально (то есть пить) всю косметологическую триаду в содружестве с другими витаминами-спутниками здоровья.

Врач подскажет

Встретить на практике человека с гипервитаминозом, то есть избытком того или иного витамина, удается крайне редко. Тем не менее перебарщивать с витаминами не рекомендуется. У каждого дефицита, как и у каждой передозировки есть свои неприятные и даже угрожающие последствия. Поэтому назначать себе витамины и витаминные комплексы лучше под наблюдением врача.

Как выбрать подходящий именно вам? Проконсультироваться с доктором и пойти в аптеку. Не через интернет, не у своего косметолога и не у рекомендованного подружками шамана — только в аптеке вы найдете препарат, прошедший все регистрационные круги и доказавший свою легитимность и безопасность клиническими и доклиническими испытаниями. Надо понимать, для чего конкретно вам нужны витамины и какую возрастную дозировку они должны содержать: базовый витаминный комплекс одинаков для любого человеческого организма, нюансы возникают в случае сопутствующих заболеваний и индивидуальных противопоказаний. А тут без грамотного врача не обойтись. Так что назначение — по показаниям. Пусть вас не смущает разброс цен, брендов и маркетинговых уловок. К примеру, идея разделять витамины на сочетающиеся или не сочетающиеся между собой — если в каком-то из продающихся в аптеке комплексов они прекрасно совмещены, то нет смысла их искусственно разделять, покупая две-три разные коробочки вместо одной.

Крем тоже важен

Как с витаминами, так и с кремами для лица главный принцип — понимать, для чего они нужны. Универсального оптимального состава не существует — каждый предназначен для решения какой-то конкретной задачи: возрастной, по типу кожи, для компенсации дефицита тех или иных веществ. И эту задачу вы должны четко осознавать. Для молодой кожи нужны составы с защитой от преждевременного старения, для более зрелой требуются включения, которые активизируют восстановительные процессы в клетках, заживляющие элементы. Самое важное — состав должен указываться на упаковке, и эту упаковку надо прочитать.

Важно понимать, что все кремы — это все-таки профилактика. Ни один из них от старости еще не вылечил. И любой профессиональный косметолог вам скажет, что косметология — это наука о том, как стареть красиво, а не о том, как не стареть. Кремы — помощники в процессе красивого старения, ими нужно и важно пользоваться регулярно, начинать своевременно, не пренебрегать консультацией специалистов. И с правильно подобранной косметикой действительно можно отсрочить момент обращения к более агрессивным способам воздействия на кожу.

Источник: АиФ