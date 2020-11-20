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Нашли пропавшего 2 месяца назад Савелия Роговцева. Его похитил мужчина

08:12 20.11.2020 Фото: pixabay
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Ребенок исчез 28 сентября. По данным следствия, мальчик возвращался из школы, но до дома так и не дошел. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но на тот момент они оказались безрезультатными.

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Мальчик пропал 2 месяца назад

Во Владимирской области в четверг, 19 ноября, задержан возможный похититель 7-летнего ребенка, пропавшего почти два месяца назад. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает.

Предполагаемым преступником оказался 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. Он был задержан полицией при поддержке Росгвардии. По словам Волк, мальчика нашли в его частном доме.

Как пояснила официальный представитель МВД РФ, обнаружить ребенка удалось благодаря тому, что к сотрудникам ГУУР МВД России от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, где сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Эти сведения нашли подтверждение.

Ранее первоклассника направили в больницу на осмотр. Серьезных повреждений не обнаружено. Ребенок передан родителям. Задержанный будет доставлен в следственные органы.

Вечером 19 ноября на телефон ЕДДС Камешковского района поступила информация о нахождении пропавшего Савелия Роговцева в деревне Макарихе.

Ребенок исчез 28 сентября. По данным следствия, мальчик возвращался из школы, но до дома так и не дошел. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но на тот момент они оказались безрезультатными.

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