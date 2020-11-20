Новый раннний симптом рака поджелудочной железы назвали врачи

О развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.

Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых

Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Об этом сообщает MedicalXpress.

По его словам, о развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.

-То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет, — объяснил специалист.