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Новый раннний симптом рака поджелудочной железы назвали врачи

16:50 20.11.2020 Фото: Pixabay
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О развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.

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Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых

Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Об этом сообщает MedicalXpress.

По его словам, о развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.

-То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет, — объяснил специалист.

Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых. Он отметил, что сейчас специалисты научились с помощью скрининга выявлять мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут свидетельствовать о развитии опухоли.
вредные привычки диабет лишний вес поджелудочная железа рак
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