Арестовал замглавы правительства Подмосковья Дмитрия Куракина суд

Фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками. Как отмечает издание, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ.

Также арестованы два других фигуранта дела - Максим Ан и Владислав Холодков

Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, а также двух других фигурантов дела - Максима Ана и Владислава Холодкова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Дмитрия Куракина, Максима Ана и Владислава Холодкова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января", - сказала она.

Сторона защиты Куракина обжалует решение суда об избрании ему ареста, сообщила адвокат чиновника Ольга Татаренкова.

"Конечно, мы подадим жалобу на сегодняшнее решение Басманного суда. Это произвол какой-то", - сказала она, отказавшись от иных комментариев.

Куракин, экс-начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и глава АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Как сообщили накануне в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили Куракина в ИВС, вину он не признает.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия проводились с Куракиным во вторник, в них были задействованы сотрудники ФСБ, МВД и СК.

Фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками. Как отмечает издание, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ.

Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он стал директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. В мае 2017 года Куракин был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал заместителем председателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.