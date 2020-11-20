20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Сидеть дома из-за COVID-19 попросила россиян Анна Попова

09:15 20.11.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора.

% name% title
Анна Попова переживает за россиян
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев назвали в РадеСидеть дома из-за COVID-19 попросила россиян Анна ПоповаЕщё 561 новостей

Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".
"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех ", — добавила она.

Главный санитарный врач подчеркнула, что в первую очередь необходимо носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. По ее словам, сегодня не нужно выходить в общественные места, если для этого нет "совершенно невероятной необходимости".

Как заметила Попова, не стоит ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов.
"Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", — пояснила она.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам страшно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Генеральный прокурор Краснов едет с проверкой в Новосибирскую область. Но это тайна
10:22 20-11-2020
Генеральный прокурор Краснов едет с проверкой в Новосибирскую область. Но это тайна
БердскНе проводят онлайн уроки учителя Бердска. Справедливыми признала жалобы родителей начальник управления образования Тузова
10:20 20-11-2020
Не проводят онлайн уроки учителя Бердска. Справедливыми признала жалобы родителей начальник управления образования Тузова
Теплые поздравления и картинки с днем педиатра 20 ноября 2020 года
10:19 20-11-2020
Теплые поздравления и картинки с днем педиатра 20 ноября 2020 года
Как будут оформлять больничные листы с 2022 года?
10:15 20-11-2020
Как будут оформлять больничные листы с 2022 года?
Запретил строить апартаменты Минстрой
10:00 20-11-2020
Запретил строить апартаменты Минстрой
65-летняя Любовь Успенская с перекошенным лицом угодила к психологу
09:56 20-11-2020
65-летняя Любовь Успенская с перекошенным лицом угодила к психологу
Эффективные тренажеры и методики похудения в "Тонус-клубе"
09:56 20-11-2020
Эффективные тренажеры и методики похудения в
БердскВ красивую дату 20.11.2020 поженятся 28 влюбленных в Бердске
09:50 20-11-2020
В красивую дату 20.11.2020 поженятся 28 влюбленных в Бердске
Купили новую технику, но не кому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!
09:50 20-11-2020
Купили новую технику, но не кому ее подключит? Юджин-сервис всегда выручит!
Отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев назвали в Раде
09:45 20-11-2020
Отказ от вакцины из России соучастием в убийстве украинцев назвали в Раде