Сидеть дома из-за COVID-19 попросила россиян Анна Попова

Анна Попова переживает за россиян

Ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".

"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех ", — добавила она.

Главный санитарный врач подчеркнула, что в первую очередь необходимо носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию. По ее словам, сегодня не нужно выходить в общественные места, если для этого нет "совершенно невероятной необходимости".

Как заметила Попова, не стоит ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением холодов.

"Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся. Поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", — пояснила она.