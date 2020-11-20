Как изменятся страховые взносы для ИП в 2021 году, сообщила ФНС

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. Таким образом, в следующем году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят:
- на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.;
- на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.
ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 руб.
Источник: ФНС