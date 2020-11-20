Как изменятся страховые взносы для ИП в 2021 году, сообщила ФНС

Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 руб.

ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020 года

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. Таким образом, в следующем году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят:

на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.;

на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.

ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 руб.

Источник: ФНС