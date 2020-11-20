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Как изменятся страховые взносы для ИП в 2021 году, сообщила ФНС

17:20 20.11.2020 Фото: pxhere
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Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 руб.

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ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020 года

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. Таким образом, в следующем году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят:

  • на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.;
  • на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.

ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 руб.

Источник: ФНС

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