Видео испытаний противоракеты SM-3 Block IIA в США появилось в Сети

Сообщается, что запуск был произведен на Маршалловых островах с борта корабля.

Соединенные Штаты показали видео с испытательным запуском противоракеты SM-3 Block IIA

Эсминец John Finn типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) успешно сбил над Тихим океаном при помощи противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA имитатор ядерной боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Соответствующее видео, снятое в инфракрасном диапазоне, военные показали на YouTube.

Согласно The Drive, в ходе испытаний Flight Test Aegis Weapon System-44 (FTM-44) американский флот продемонстрировал свои возможности по заатмосферному перехвату МБР.

В качестве мишени, запускаемой с испытательного полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджелейн и острове Уэйк, использовалась трехступенчатая ракета Type 2 (T2) производства корпорации Northrop Grumman. Отмечается, что для поражения цели была задействована система Command and Control Battle Management Communications (C2BMC), позволяющая эсминцу, оснащенному системой противоракетной обороны (ПРО) Aegis, получать данные о наведении с внекорабельных датчиков.

The Drive напоминает, что после завершения всех испытаний противоракеты SM-3 Block IIA должны быть развернуты в системах Aegis Ashore (наземных вариантах морских Aegis) в Румынии и Польше в качестве перехватчиков МБР противника.

В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что завершение строительства через один-два года американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) позволит США «взять под полный контроль всю европейскую часть России».