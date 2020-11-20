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Из-за аварии отключили воду на 11 квартале в Бердске

08:57 20.11.2020 Фото: pixabay
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«Комбинат бытовых услуг» сообщает, что устранение дефекта запланировано на 20 ноября.

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Воды не будет в 11 домах

Из-за дефекта на водоводе диаметром 150 мм, обнаруженном по адресу: ул. Комсомольская 4Б, с 22:00 часов 19 ноября была прекращена подача холодной воды жителям домов ул. Ленина 15, 15а, 15б в Бердске.  «Комбинат бытовых услуг» сообщает, что устранение дефекта запланировано на 20 ноября. На время работ для жителей указанных домов будет организован подвоз питьевой воды. О возобновлении водоснабжения будет сообщено дополнительно.

авария дефект отключение холодная вода
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