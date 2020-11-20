Ответит на вопросы правовой помощи детям в Новосибирской области 20 ноября 2020. "Горячий" номер

Эксперты ответят на вопросы о правах детей, в том числе детей-инвалидов, сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, склонных к совершению правонарушений.

Тематическая горячая линия пройдет в день правовой помощи детям

Министерство труда и социального развития Новосибирской области проведет тематическую горячую линию по вопросам, связанным с защитой прав детей и их законных интересов.

Эксперты ответят на вопросы о правах детей, в том числе детей-инвалидов, сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, склонных к совершению правонарушений, о способах защиты интересов детей (социальная помощь, профилактика правонарушений). Усыновители и опекуны сирот, а также граждане, планирующие стать опекунами, смогут обратиться за бесплатной консультацией.

Телефон горячей линии – 8-800-100-0082. Прием звонков будет осуществляться 20 ноября с 9.00 до 17.00.

Источник: mtsr.nso.ru