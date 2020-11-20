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Ответит на вопросы правовой помощи детям в Новосибирской области 20 ноября 2020. "Горячий" номер

11:00 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Эксперты ответят на вопросы о правах детей, в том числе детей-инвалидов, сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, склонных к совершению правонарушений.

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Тематическая горячая линия пройдет в день правовой помощи детям

Министерство труда и социального развития Новосибирской области проведет тематическую горячую линию по вопросам, связанным с защитой прав детей и их законных интересов.
Эксперты ответят на вопросы о правах детей, в том числе детей-инвалидов, сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, склонных к совершению правонарушений, о способах защиты интересов детей (социальная помощь, профилактика правонарушений). Усыновители и опекуны сирот, а также граждане, планирующие стать опекунами, смогут обратиться за бесплатной консультацией.

Телефон горячей линии – 8-800-100-0082. Прием звонков будет осуществляться 20 ноября с 9.00 до 17.00.

Источник: mtsr.nso.ru

дети правовая помощь
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