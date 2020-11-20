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Выдадут электронный сертификат россиянам. Зачем он нужен?

11:30 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Формирование электронных сертификатов и их использование планируется по реестровой модели. Будет обеспечено взаимодействие между создаваемой информационной системой (ГИС ЭС) и ЕГИССО, которая уже содержит сведения о праве граждан на те или иные формы помощи.

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У нас ежегодно порядка 300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают ТСР самостоятельно

Депутаты единогласно поддержали в первом чтении законопроект Минтруда России о внедрении электронного сертификата. С помощью такого сертификата гражданин сможет приобрести необходимое техническое средство реабилитации (ТСР) с подходящим именно ему функционалом.

Действующим законодательством предусмотрено два механизма обеспечения ТСР: в натуральном виде и в форме компенсации за самостоятельно приобретенное средство. Электронный сертификат будет дополнять имеющиеся механизмы: то есть, у гражданина появится дополнительная альтернатива - получить изделие в Фонде социального страхования, купить за собственные средства и дождаться компенсации или воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, представляя законопроект в Государственной Думе, отметил, что на первом этапе предлагается использовать этот инструмент для обеспечения граждан с инвалидностью серийными ТСР, а в дальнейшем - и в отношении изделий индивидуального изготовления, то есть граждане смогут использовать электронный сертификат для приобретения сделанных на заказ протезов и других средств реабилитации.

«У нас ежегодно порядка 300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают ТСР самостоятельно. Сейчас законодательством предусмотрено только возмещение средств. Такая процедура требует отвлечения собственных средств на достаточно длительный период. При внедрении электронного сертификата количество граждан, которые приобретают средства технической реабилитации самостоятельно, увеличится», - сообщил Алексей Вовченко.

При реализации модели электронного сертификата к карте «МИР» будет привязана сумма компенсации за конкретное ТСР, необходимое гражданину. Использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе – для покупок онлайн. Потратить деньги по сертификату можно только целевым образом - именно на то ТСР, которое предписано гражданину.

Внедрение этого механизма также будет способствовать развитию конкуренции среди производителей и поставщиков протезно-ортопедической продукции. Гражданин будет выбирать сам, какой дополнительный функционал он хотел бы видеть у своего устройства, какой производитель делает более удобные коляски или более функциональные протезы.

Формирование электронных сертификатов и их использование планируется по реестровой модели. Будет обеспечено взаимодействие между создаваемой информационной системой (ГИС ЭС) и ЕГИССО, которая уже содержит сведения о праве граждан на те или иные формы помощи.

Источник: mintrud.gov.ru

инвалид инвалидность сертификат
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