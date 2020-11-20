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Четыре ранних симптома коронавируса назвали врачи

11:45 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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"Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание и лучше обратиться к врачу", - отметил доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты. Но о них знать надо.

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Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Врачи назвали четыре слабовыраженных симптома, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщила британская газета Daily Express.
Со ссылкой на 36 научных исследований, издание информировало, что одним из признаков, свидетельствующем о заражении коронавирусом нового типа, могут быть проблемы с желудком, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита. "Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание и лучше обратиться к врачу", - отметил доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты.

Еще одним признаком наличия коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит. Как подчеркнула Американская академия офтальмологии, этот симптом возникает примерно у 1-3% людей, у которых впоследствии подтвердилось заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Кроме того, предвестником COVID-19, как заключили ученые Имперского колледжа Лондона, могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.

В качестве четвертого раннего симптома коронавируса издание назвало утомляемость. Исследователи в ирландском Тринити-колледже пришли к выводу, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на COVID-19. Она может сохраняться у них даже 10 недель спустя после выздоровления.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Всего в мире коронавирусом заразились более 56,2 млн человек, свыше 1,3 млн умерли.

COVID-19 коронавирус пандемия
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