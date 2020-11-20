Откроют перинатальный центр 30 ноября 2020 в Новосибирске

Перинатальный центр в Новосибирске откроют через десять дней

Минздрав региона сообщил о сроках открытия перинатального центра, который достраивают в срочном порядке из-за эпидемии коронавируса. Все работы по объекту будут завершены 30 ноября, рассказал министр здравоохранения области Константин Хальзов на брифинге в правительстве. При необходимости в центре разместятся койки для ковидных больных. «Контрольная точка, поставленная губернатором, строительная готовность - 30 ноября, она будет исполнена, - прокомментировал Константин Хальзов на брифинге в правительстве региона 19 ноября. - Мы полностью подготовим объект, только в случае ухудшения эпидобстановки будем рассматривать возможность организации там ковидного госпиталя».

Напомним, один из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске строится уже много лет. Из-за эпидемии было принято решение сдать его досрочно, чтобы в случае необходимости оборудовать на площадях центра COVID-госпиталь. Из резервного фонда правительства Новосибирской области выделили 75 млн рублей. Предполагается, что в госпитале можно будет разместить 220 больных ковидной инфекцией. Новое здание перинатального центра стоимостью 2,3 млрд рублей начало возводиться в 2013 году на месте снесенного старого акушерского корпуса областной больницы. Строительство должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его приостановили. В конце 2018 года эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 года строительство было возобновлено.

Источник: vn.ru