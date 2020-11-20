Почему массово скупают гаражи и места для машин в Новосибирске

Россияне ищут объекты для бюджетных вложений средств: за год на 18% увеличился спрос на гаражи и на 40% — на машиноместа. В Новосибирске интерес к таким объектам увеличился на 46% и 54% соответственно.

Цены на машиноместа выросли на 3% в масштабах всей страны

Нестабильный курс рубля и снижение ставок по вкладам повлияло не только на рынок жилья, выяснили аналитики Авито Недвижимости.

Приобретение гаража в собственность традиционно является крайне важным вопросом для россиян. Безусловно, большинство жителей страны рассматривают покупку гаража, в первую очередь, для личного транспорта — и с этой точки зрения постоянно развивающийся автомобильный рынок стимулирует повышение спроса на данный сегмент недвижимости.

Однако, наличие гаражной постройки в собственности может быть целесообразным не только для автолюбителей — многие используют ее в качестве подсобного помещения: для хранения вещей, домашних заготовок или дачного урожая (если в гараже имеется погреб). А наиболее предприимчивые видят здесь возможность для инвестиций и заработка: например, в случае последующей сдачи в аренду или обустройства в гараже мастерской или небольшого ремонтного сервиса.

В условиях второй волны пандемии, экономической неопределенности и плавающего курса национальной валюты приобретение гаража с целью обезопасить свои финансовые сбережения путем их выгодного вложения стало еще более актуальным. Привлекательность данного варианта заключается, прежде всего, в его бюджетности. Цены на рынке жилой недвижимости уже не первый месяц демонстрируют рост, особенно в более доступ ном сегменте однокомнатных, двухкомнатных квартир и студий, в то время как стоимость гаражей по России осталась на прошлогоднем уровне. В результате, если средняя цена однокомнатной квартиры или студии на вторичном рынке в России в октябре 2020 года составила более 2 млн рублей, то гараж в среднем по стране стоит 250 тыс. рублей.

Еще одной причиной оживления в данной категории стали новости о «гаражной амнистии». По данным Росреестра, сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов около 4,5 млн собственников не могут оформить объекты, а также совершать с ними сделки купли-продажи. О «гаражной амнистии» объявили в начале года, а в сентябре в докладе Президенту Росреестр пообещал принять соответствующий законопроект до конца года, что дополнительно простимулировало рынок. Новым законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение объектом гаражного назначения.

В результате в целом по стране спрос на гаражи в октябре вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие варианты уже распроданы: предложение снизилось на 15%, и в среднем на одно объявление приходится три потенциальных покупателя.

Во многих областных центрах темпы роста спроса превысили общероссийские показатели. При этом существенную положительную динамику продемонстрировали города с холодным климатом, где гараж значительно повышает качество жизни и экономит время автовладельца — без укрытия зимой машину зачастую приходится долгое время прогревать или вовсе откапывать из плотных сугробов. В частности, в Новосибирске рост составил 46%, в Красноярске — 39%, в Тюмени — 32%. При этом наибольший дефицит гаражей в соотношении со спросом наблюдается в Санкт-Петербурге и Сочи — там на одно объявление приходится в среднем 6 заинтересованных покупателей.

А вот в Москве, несмотря на самую большую численность населения и развитый автомобильный рынок, на одно объявление в среднем приходится три покупателя. В столице рост рынка сдерживает и активный снос гаражных кооперативов с освобождением участков земли под строительство других объектов городской среды. Одновременно с этим в Москве зафиксированы одни из самых высоких цен на гаражи, которые в среднем составляют 600 тыс. рублей, тогда как размер компенсации от города при принудительном сносе строений значительно ниже.

Самые дорогостоящие гаражи предлагаются для покупки в Сочи — в этом регионе их средняя стоимость в октябре 2020 года составила 1,9 млн рублей. Такие цены обусловлены, в том числе, местной спецификой рынка недвижимости. В Сочи нашел распространение формат так называемых «жилых гаражей» — бюджетных апартаментов, расположенных недалеко от моря и обустроенных в гаражных помещениях. Более высокая стоимость таких помещений влияет на средние показатели в категории. В Новосибирске средняя цена гаражей равна 300 тыс. рублей.

Таблица 1. Рынок купли-продажи гаражей и его динамика, октябрь 2020

Регион Изменение спроса за год (октябрь 2020 к октябрю 2019) Превышение спроса над предложением Средняя цена, руб. Изменение цены за год (октябрь 2020 к октябрю 2019) Вся Россия 18% в 3 раза 250 000 0% Волгоград 14% в 4 раза 190 000 15% Воронеж 36% в 2 раза 260 000 0% Екатеринбург 28% в 3 раза 400 000 0% Иркутск 20% в 3 раза 350 000 9% Казань 12% в 3 раза 300 000 7% Калининград 10% в 4 раза 270 000 13% Краснодар 18% в 2 раза 450 000 13% Красноярск 39% в 4 раза 400 000 0% Москва -12% в 3 раза 600 000 20% Нижний Новгород 6% в 5 раз 300 000 13% Новосибирск 46% в 4 раза 300 000 7% Омск 37% в 3 раза 200 000 11% Пермь 2% в 3 раза 240 000 9% Ростов-на-Дону 32% в 4 раза 450 000 2% Самара 11% в 3 раза 300 000 0% Санкт-Петербург 14% в 6 раз 250 000 14% Саратов 14% в 4 раза 200 000 11% Севастополь 12% в 2 раза 450 000 13% Сочи 26% в 6 раз 1 900 000 19% Томск 8% в 2 раза 370 000 6% Тюмень 32% в 3 раза 300 000 5% Ульяновск 25% в 3 раза 240 000 9% Уфа 18% в 4 раза 320 000 0% Челябинск 30% в 4 раза 160 000 0%

Несколько менее привычные для российских автовладельцев машиноместа стоят дороже (в среднем 600 тыс. рублей по России) и вызывают меньший интерес — на одно объявление в среднем по стране приходится один покупатель. Однако этот сегмент рынка недвижимости также развивается: по сравнению с октябрем 2019 года спрос на покупку машиномест повысился на 40%. В отдельных городах — Севастополе, Челябинске — за год он увеличился более чем в 2,5 раза, а в Новосибирске — на 54%.

Цены на машиноместа выросли на 3% в масштабах всей страны. Во многих крупных городах изменение стоимости за период было более ощутимым, в частности, в Ростове-на-Дону машиноместа стали дороже на 31%, а в Самаре — на 19%. Однако подорожание отмечается не везде: в некоторых областных центрах машиноместа, напротив, подешевели. В Новосибирске машиноместа выросли в цене на 6% — их стоимость составляет 500 тыс. рублей.

«На сегодняшний день машиноместа представляют собой менее востребованный вид недвижимости по сравнению с более привычными российскому рынку гаражами. По сути они лишь относительно недавно стали полноценными объектами недвижимости: с 1 января 2017 вступил в силу Федеральный закон 315-ФЗ от 03.07.2016, согласно которому машиноместа — части зданий, сооружений — являются самостоятельными объектами права, что позволяет оформлять их в собственность и совершать сделки с их участием. Это дало мощный толчок к развитию данного рыночного сегмента, что сказывается на спросе. Однако законодательство о паркингах до сих пор имеет множество пробелов, в частности на данный момент не существует законодательных актов, которые делали бы процедуру регистрации машиномест однозначной и унифицированной.

При этом гаражи, обладающие определенным юридическим статусом, зачастую принадлежат к более бюджетной недвижимости эконом-класса, что делает их более привлекательными для потенциальных покупателей. В таком чувствительном для дополнительных трат сегменте высокая стоимость кадастровой оценки машиномест и не менее высокие налоги на их содержание являются серьезными аргументами не в пользу приобретения подобных объектов. Так, по данным за октябрь этого года предложение машиномест на российском рынке примерно в 8,5 раз меньше, чем количество гаражей в продаже», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости.

Таблица 2. Рынок купли-продажи машиномест и его динамика, октябрь 2020