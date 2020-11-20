Почему массово скупают гаражи и места для машин в Новосибирске

Нестабильный курс рубля и снижение ставок по вкладам повлияло не только на рынок жилья, выяснили аналитики Авито Недвижимости.
Приобретение гаража в собственность традиционно является крайне важным вопросом для россиян. Безусловно, большинство жителей страны рассматривают покупку гаража, в первую очередь, для личного транспорта — и с этой точки зрения постоянно развивающийся автомобильный рынок стимулирует повышение спроса на данный сегмент недвижимости.
Однако, наличие гаражной постройки в собственности может быть целесообразным не только для автолюбителей — многие используют ее в качестве подсобного помещения: для хранения вещей, домашних заготовок или дачного урожая (если в гараже имеется погреб). А наиболее предприимчивые видят здесь возможность для инвестиций и заработка: например, в случае последующей сдачи в аренду или обустройства в гараже мастерской или небольшого ремонтного сервиса.
В условиях второй волны пандемии, экономической неопределенности и плавающего курса национальной валюты приобретение гаража с целью обезопасить свои финансовые сбережения путем их выгодного вложения стало еще более актуальным. Привлекательность данного варианта заключается, прежде всего, в его бюджетности. Цены на рынке жилой недвижимости уже не первый месяц демонстрируют рост, особенно в более доступ ном сегменте однокомнатных, двухкомнатных квартир и студий, в то время как стоимость гаражей по России осталась на прошлогоднем уровне. В результате, если средняя цена однокомнатной квартиры или студии на вторичном рынке в России в октябре 2020 года составила более 2 млн рублей, то гараж в среднем по стране стоит 250 тыс. рублей.
Еще одной причиной оживления в данной категории стали новости о «гаражной амнистии». По данным Росреестра, сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов около 4,5 млн собственников не могут оформить объекты, а также совершать с ними сделки купли-продажи. О «гаражной амнистии» объявили в начале года, а в сентябре в докладе Президенту Росреестр пообещал принять соответствующий законопроект до конца года, что дополнительно простимулировало рынок. Новым законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение объектом гаражного назначения.
В результате в целом по стране спрос на гаражи в октябре вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие варианты уже распроданы: предложение снизилось на 15%, и в среднем на одно объявление приходится три потенциальных покупателя.
Во многих областных центрах темпы роста спроса превысили общероссийские показатели. При этом существенную положительную динамику продемонстрировали города с холодным климатом, где гараж значительно повышает качество жизни и экономит время автовладельца — без укрытия зимой машину зачастую приходится долгое время прогревать или вовсе откапывать из плотных сугробов. В частности, в Новосибирске рост составил 46%, в Красноярске — 39%, в Тюмени — 32%. При этом наибольший дефицит гаражей в соотношении со спросом наблюдается в Санкт-Петербурге и Сочи — там на одно объявление приходится в среднем 6 заинтересованных покупателей.
А вот в Москве, несмотря на самую большую численность населения и развитый автомобильный рынок, на одно объявление в среднем приходится три покупателя. В столице рост рынка сдерживает и активный снос гаражных кооперативов с освобождением участков земли под строительство других объектов городской среды. Одновременно с этим в Москве зафиксированы одни из самых высоких цен на гаражи, которые в среднем составляют 600 тыс. рублей, тогда как размер компенсации от города при принудительном сносе строений значительно ниже.
Самые дорогостоящие гаражи предлагаются для покупки в Сочи — в этом регионе их средняя стоимость в октябре 2020 года составила 1,9 млн рублей. Такие цены обусловлены, в том числе, местной спецификой рынка недвижимости. В Сочи нашел распространение формат так называемых «жилых гаражей» — бюджетных апартаментов, расположенных недалеко от моря и обустроенных в гаражных помещениях. Более высокая стоимость таких помещений влияет на средние показатели в категории. В Новосибирске средняя цена гаражей равна 300 тыс. рублей.
Таблица 1. Рынок купли-продажи гаражей и его динамика, октябрь 2020
|Регион
|Изменение спроса за год (октябрь 2020 к октябрю 2019)
|Превышение спроса над предложением
|Средняя цена, руб.
|Изменение цены за год (октябрь 2020 к октябрю 2019)
|Вся Россия
|18%
|в 3 раза
|250 000
|0%
|Волгоград
|14%
|в 4 раза
|190 000
|15%
|Воронеж
|36%
|в 2 раза
|260 000
|0%
|Екатеринбург
|28%
|в 3 раза
|400 000
|0%
|Иркутск
|20%
|в 3 раза
|350 000
|9%
|Казань
|12%
|в 3 раза
|300 000
|7%
|Калининград
|10%
|в 4 раза
|270 000
|13%
|Краснодар
|18%
|в 2 раза
|450 000
|13%
|Красноярск
|39%
|в 4 раза
|400 000
|0%
|Москва
|-12%
|в 3 раза
|600 000
|20%
|Нижний Новгород
|6%
|в 5 раз
|300 000
|13%
|Новосибирск
|46%
|в 4 раза
|300 000
|7%
|Омск
|37%
|в 3 раза
|200 000
|11%
|Пермь
|2%
|в 3 раза
|240 000
|9%
|Ростов-на-Дону
|32%
|в 4 раза
|450 000
|2%
|Самара
|11%
|в 3 раза
|300 000
|0%
|Санкт-Петербург
|14%
|в 6 раз
|250 000
|14%
|Саратов
|14%
|в 4 раза
|200 000
|11%
|Севастополь
|12%
|в 2 раза
|450 000
|13%
|Сочи
|26%
|в 6 раз
|1 900 000
|19%
|Томск
|8%
|в 2 раза
|370 000
|6%
|Тюмень
|32%
|в 3 раза
|300 000
|5%
|Ульяновск
|25%
|в 3 раза
|240 000
|9%
|Уфа
|18%
|в 4 раза
|320 000
|0%
|Челябинск
|30%
|в 4 раза
|160 000
|0%
Несколько менее привычные для российских автовладельцев машиноместа стоят дороже (в среднем 600 тыс. рублей по России) и вызывают меньший интерес — на одно объявление в среднем по стране приходится один покупатель. Однако этот сегмент рынка недвижимости также развивается: по сравнению с октябрем 2019 года спрос на покупку машиномест повысился на 40%. В отдельных городах — Севастополе, Челябинске — за год он увеличился более чем в 2,5 раза, а в Новосибирске — на 54%.
Цены на машиноместа выросли на 3% в масштабах всей страны. Во многих крупных городах изменение стоимости за период было более ощутимым, в частности, в Ростове-на-Дону машиноместа стали дороже на 31%, а в Самаре — на 19%. Однако подорожание отмечается не везде: в некоторых областных центрах машиноместа, напротив, подешевели. В Новосибирске машиноместа выросли в цене на 6% — их стоимость составляет 500 тыс. рублей.
«На сегодняшний день машиноместа представляют собой менее востребованный вид недвижимости по сравнению с более привычными российскому рынку гаражами. По сути они лишь относительно недавно стали полноценными объектами недвижимости: с 1 января 2017 вступил в силу Федеральный закон 315-ФЗ от 03.07.2016, согласно которому машиноместа — части зданий, сооружений — являются самостоятельными объектами права, что позволяет оформлять их в собственность и совершать сделки с их участием. Это дало мощный толчок к развитию данного рыночного сегмента, что сказывается на спросе. Однако законодательство о паркингах до сих пор имеет множество пробелов, в частности на данный момент не существует законодательных актов, которые делали бы процедуру регистрации машиномест однозначной и унифицированной.
При этом гаражи, обладающие определенным юридическим статусом, зачастую принадлежат к более бюджетной недвижимости эконом-класса, что делает их более привлекательными для потенциальных покупателей. В таком чувствительном для дополнительных трат сегменте высокая стоимость кадастровой оценки машиномест и не менее высокие налоги на их содержание являются серьезными аргументами не в пользу приобретения подобных объектов. Так, по данным за октябрь этого года предложение машиномест на российском рынке примерно в 8,5 раз меньше, чем количество гаражей в продаже», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости.
Таблица 2. Рынок купли-продажи машиномест и его динамика, октябрь 2020
|Регион
|Изменение спроса за год (октябрь 2020 к октябрю 2019)
|Средняя цена, руб.
|Изменение цены за год (октябрь 2020 к октябрю 2019)
|Вся Россия
|40%
|600 000
|3%
|Волгоград
|-32%
|550 000
|10%
|Воронеж
|75%
|555 000
|12%
|Екатеринбург
|85%
|415 000
|4%
|Иркутск
|10%
|750 000
|0%
|Казань
|58%
|450 000
|0%
|Калининград
|95%
|500 000
|0%
|Краснодар
|23%
|450 000
|13%
|Красноярск
|57%
|700 000
|-1%
|Москва
|33%
|900 000
|13%
|Нижний Новгород
|59%
|680 000
|-1%
|Новосибирск
|54%
|500 000
|6%
|Омск
|90%
|225 000
|-10%
|Пермь
|-13%
|445 000
|-1%
|Ростов-на-Дону
|71%
|850 000
|31%
|Самара
|14%
|595 000
|19%
|Санкт-Петербург
|63%
|600 000
|0%
|Саратов
|124%
|550 000
|-20%
|Севастополь
|169%
|800 000
|14%
|Сочи
|146%
|850 000
|-15%
|Томск
|0%
|550 000
|-10%
|Тюмень
|56%
|450 000
|13%
|Ульяновск
|-33%
|270 000
|-16%
|Уфа
|37%
|550 000
|-3%
|Челябинск
|163%
|480 000
|-6%