Спутник Sentinel-6 Михаэля Фрейлиха готовится к запуску в космос, сообщает NASA

Новейший спутник для мониторинга мирового уровня моря готов к путешествию в космос. Вот чего ожидать.

На этом рисунке показан носовой обтекатель ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Sentinel-6 Михаэля Фрейлиха внутри незадолго до запуска

Sentinel-6 Michael Freilich, последний из серии космических аппаратов, предназначенных для наблюдения за нашими океанами, планируется запустить с базы ВВС Ванденберг в центральной Калифорнии в субботу, 21 ноября 2020 года. За спутником в 2025 году последует его близнец. , Страж-6Б. Вместе перед ними стоит задача расширить наш почти 30-летний рекорд измерений высоты поверхности моря во всем мире. Инструменты на борту спутников также будут предоставлять данные об атмосфере, которые улучшат прогнозы погоды, модели климата и отслеживание ураганов.

График запуска

Названный в честь бывшего директора отдела наук о Земле НАСА Майкла Фрейлиха, американо-европейский спутник будет доставлен в космос на ракете SpaceX Falcon 9 с намеченным стартом из космоса в 9:17:08 по тихоокеанскому стандартному времени (12:17:08 по восточному стандартному времени). Пусковой комплекс 4 Восток. При необходимости, резервные возможности запуска доступны в последующие дни, при этом окно мгновенного запуска выпадает примерно на 12 минут раньше каждый день.

Спустя чуть более двух минут после старта ракеты Falcon 9 главный двигатель отключится. Вскоре после этого первая и вторая ступени ракеты разделятся, а затем последует запуск двигателя второй ступени. После этого многоразовая первая ступень Falcon 9 начнет свой автоматический обратный дожиг до стартовой площадки для принудительной посадки.

Первое отключение двигателя второй ступени произойдет примерно через восемь минут после старта. Он запустит второй раз через 45 минут, после чего ракета-носитель и космический корабль окажутся на временной "парковочной" орбите. Через несколько минут ракета-носитель и космический корабль разделятся. Спутник начнет развертывание солнечных панелей примерно через час и семь минут после запуска и, как ожидается, установит первый контакт примерно через 25 минут после этого.



Художественная иллюстрация Sentinel-6 НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калтех

Подробнее о миссии

Sentinel-6 Michael Freilich и Sentinel-6B составляют миссию Sentinel-6 / Jason-CS, которая была разработана ESA (Европейское космическое агентство) в контексте европейской программы Copernicus под руководством Европейской комиссии, Европейской организации Эксплуатация метеорологических спутников (EUMETSAT), НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) при финансовой поддержке Европейской комиссии и технической поддержке Национального центра космических исследований Франции (CNES).

JPL, подразделение Калифорнийского технологического института в Пасадене, построило по три научных инструмента для каждого спутника Sentinel-6: усовершенствованный микроволновый радиометр, глобальную навигационную спутниковую систему - радиозатменную антенну и лазерный ретрорефлектор. НАСА также предоставляет услуги по запуску, наземные системы, поддерживающие работу научных инструментов НАСА, обработку научных данных для двух из этих инструментов и поддержку международной научной группы по топографии поверхности океана. Запуск осуществляется программой NASA Launch Services Program, базирующейся в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Где найти информацию о запуске

В день запуска, 21 ноября 2020 года, вещание НАСА по телевидению начнется в 8:45 по тихоокеанскому стандартному времени (11:45 по восточному стандартному времени).

Чтобы посмотреть прямые телепрограммы НАСА на общественном канале НАСА, посетите:

https://nasa.gov/live

Чтобы посмотреть прямые трансляции телеканала NASA TV, посетите:

https://youtube.com/NASA

Телепрограммы НАСА будут заархивированы и доступны вскоре после выхода в эфир здесь:

https://images.nasa.gov

Для получения дополнительной информации о миссии посетите:

https://sealevel.jpl.nasa.gov/missions/jason-cs-sentinel-6/summary/

Источник: nasa.gov