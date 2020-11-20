Когда проведут географический диктант: Названы дата и время

Площадки проведения диктанта подлежат обязательной регистрации на официальном сайте Географического диктанта до 10 ноября 2020 года, после регистрации они будут включены в число официальных площадок.

Диктант проведут совсем скоро

Русское географическое общество объявило дату проведения Географического диктанта в 2020 году. Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является Президент России Владимир Путин, состоится 29 ноября 2020 года в 12.00 по местному времени.

Географический диктант проходит ежегодно, начиная с 2015 года. Участники акции анонимно отвечают на 40 вопросовпо географии России. Это могут быть как вопросы на знание общеизвестных фактов из географии, так и задания, требующие применить образное мышление, системную логику, глубокую эрудицию.

Участниками диктанта могут стать жители России, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте Географического диктанта https://dictant.rgo.ru/. Если в регионе введут ограничения из-за коронавируса, то все участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальную ссылку, пройдя по которой смогут написать диктант в удаленном режиме.

Те, кто не успеет пройти задание очно и дистанционно, смогут это сделать онлайн, на сайте проекта https://dictant.rgo.ru/ в течение недели — с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря по московскому времени, и сразу на восьми языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком и итальянском.

За пять лет в проекте приняли участие более 1 315 000 человек. С 2015 года до 2019 года число участников акции выросло в шесть раз.

До 2016 года включительно акция проводилась только в России, затем вышла на международный уровень. В 2019 году число стран-участниц составило 107 государств. Диктант прошёл практически по всей Европе, в США, Бразилии, Аргентине, Боливии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Кении, Непале, Японии и других странах. Диктант написали на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе — на МКС.

Площадки Диктанта традиционно организуют в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и многих других местах. Среди самых необычных пунктов проведения Диктанта в разные годы — корабль-музей «Крейсер «Аврора», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море. За пять лет количество площадок акции выросло в 26 раз — с 210 в 2015 году до 5 469 в 2019 году.

Площадки проведения диктанта подлежат обязательной регистрации на официальном сайте Географического диктанта до 10 ноября 2020 года, после регистрации они будут включены в число официальных площадок.

Региональным куратором в Новосибирской области Большого этнографического диктанта является государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки образовательных инициатив «Арис» при поддержке министерства образования Новосибирской области. Контактное лицо: И.о. директора Панин Павел Станиславович, т. 8 (383) 373-06-83, gau-aris@ngs.ru. Условия и порядок проведения мероприятия изложены в Положении.