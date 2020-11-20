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Новый график работы ГИБДД в Новосибирской области. Часы работы

13:45 20.11.2020 Фото: pexels.com
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Для исключения скопления посетителей изменен режим работы в 3-м регистрационном отделении МРЭО ГИБДД ГУ МВД России.

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Региональная Госавтоинспекция информирует об изменении режима работы подразделений регистрации транспортных средств

Для исключения скопления посетителей изменен режим работы в 3-м регистрационном отделении МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9, левый берег) и 6-м регистрационном отделении МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35, к.4, правый берег). С 19 ноября по 31 декабря текущего года указанные подразделения будут осуществлять прием граждан по следующему графику:

понедельник - с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00),
вторник - с 9.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00),

среда - неприемный день,
четверг - с 9.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00),
пятница - выходной,
суббота - выходной,
воскресенье - с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Новосибирской области, в том числе расположенных в Новосибирске, работают по ранее утвержденному графику:

понедельник - выходной,

вторник - с 9.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00),

среда - неприемный день,
четверг - с 9.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00),
пятница - с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00),
суббота - с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00),
воскресенье - выходной.

В ближайшее время прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди и в порядке "живой очереди". Это связано с техническими сбоями во взаимодействии ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал бывает затруднительно.
Для получения указанных госуслуг Госавтоинспекция рекомендует обращаться непосредственно в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди.

Прием в подразделениях осуществляется с соблюдением мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Источник: 54.мвд.рф

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