Отменить экзамены и сократить школьную программу требуют учителя в России

Педагоги готовятся к пикетам

Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» направил в Минпросвещения предложения по срочным мерам по приведению системы образования в «работоспособное состояние». Для этого учителя предлагают отменить в 2020/21 учебном году ВПР (всероссийскую проверочную работу), основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ).

По словам оргсекретаря комитета Ольга Мирясова, сейчас профсоюз рассматривает возможность проведения серии одиночных пикетов, чтобы донести свою позицию до властей.

В обращении говорится, что с вводом дистанционного обучения учителя и родители живут в ситуации крайнего напряжения, а Министерство просвещения РФ и региональные министерства «делают вид, что ничего не происходит и обучение во время эпидемии — это то же самое, что обычное обучение».

Члены профсоюза предлагают признать, что российское образование не готово к переходу на дистанционное обучение в массовом порядке. «Речь идет не только об отсутствии технических средств, но и о дефиците методик преподавания, невозможности освоения этих методик учителями за считанные дни в ситуации сильного стресса и высокой заболеваемости. Ситуация усугубляется дефицитом кадров в образовании и высокой нагрузкой работающих педагогов. Дополнительной проблемой является отсутствие условий у домохозяйств для обучения детей в домашних условиях», — говорится в обращении.

«Возросли объемы работ. Например, когда задания приходят в электронном виде, то тратится время на то, чтобы каждое задание открыть, перевернуть, сделать более читаемым. Потому что дети фотографируют свои домашние задания, шлют в чаты и часто очень плохо читаемые. Соответственно, в отличие от стопки тетрадей, это увеличивает время проверки в среднем в три раза. Особенно страдают филологи. Плюс ручкой отмечать ошибки — это одна история, а отмечать на мониторе — занимает больше времени», — говорит Мирясова.

Авторы обращения предлагают разрешить школам по решению управляющего совета и директора изменять и сокращать учебные планы, чтобы сократить число онлайн-уроков и объем учебного материала. «Зарплата педагогических работников (в том числе педагогов дополнительного образования) и оплата за классное руководство должны быть сохранены», — говорится в обращении.

Чтобы сократить нагрузку на педагогов, предлагается отказаться от систематического проведения воспитательных и внешкольных мероприятий, участия учителей в конкурсах, прохождения ими курсов повышения квалификации.

Также авторы предлагают обязать региональные власти обеспечить учителей необходимыми техническими и программными средствами, доступом к интернету. «Учителя при „дистанционке“ тратят время, ресурсы финансовые на технику, на интернет, частично на электричество (для некоторых в регионах это тоже значимая сумма получается)», — объясняет Мирясова.

По ее словам, члены профсоюза постоянно просят власти обратить внимание на эти проблемы. «К сожалению, реакция пока такая: учителя сохранили рабочие места, это уже хорошо. Вот, например, пришла федеральная выплата в 5 тыс. рублей за классное руководство. Регионам было рекомендовано не отменять те выплаты, которые уже были. Конечно, официально это никто сделать не мог после такой рекомендации, но по факту учителя получают расчетные листки, в которых не очень понятно, какие выплаты на данный момент. Но зарплата после появления 5 тыс. рублей не увеличилась», — говорит оргсекретарь. Руководство школ объясняет это тем, что сократились стимулирующие фонды, потому что пришлось закупать средства защиты.

«Мы читаем, что должны быть такие же „ковидные“ выплаты, что и у медиков. Должна идти речь о федеральной выплате. Регионы очень сильно пострадали. И очень мало вероятно, что они найдут деньги на это в своих бюджетах», — говорит Мирясова.

Источник: znak.com