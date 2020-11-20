Заразил ВИЧ-инфекцией 15-летнюю школьницу бывший зэк. О болезни знал

В ходе предварительного следствия свою причастность к преступлению он отрицал, однако следствием собраны неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей.

Обвиняемый, находясь в одном из сел Мамонтовского района и заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ – инфекции вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 32-летнего мужчины обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

По данным следствия, в начале января 2020 года обвиняемый, находясь в одном из сел Мамонтовского района и заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ – инфекции вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей, вследствие чего заразил потерпевшую вирусом иммунодефицита человека.

В ходе предварительного следствия свою причастность к преступлению он отрицал, однако следствием собраны неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей. Уголовное дело с утвержденным прокурором Мамонтовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: altai-krai.sledcom.ru