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Заразил ВИЧ-инфекцией 15-летнюю школьницу бывший зэк. О болезни знал

10:57 20.11.2020
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В ходе предварительного следствия свою причастность к преступлению он отрицал, однако следствием собраны неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей.

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Обвиняемый, находясь в одном из сел Мамонтовского района и заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ – инфекции вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 32-летнего мужчины обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

По данным следствия, в начале января 2020 года обвиняемый, находясь в одном из сел Мамонтовского района и заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ – инфекции вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей, вследствие чего заразил потерпевшую вирусом иммунодефицита человека.

В ходе предварительного следствия свою причастность к преступлению он отрицал, однако следствием собраны неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей. Уголовное дело с утвержденным прокурором Мамонтовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: altai-krai.sledcom.ru

вич малолетняя спид школьница
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