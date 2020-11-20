Отравились антисептиками и погибли трое жителей Якутии

Прокуратура Таттинского района проводит проверку по факту гибели граждан в результате отравления

По поручению прокуратуры республики прокуратура Таттинского района организовала проверку по поступившему сообщению о гибели трех лиц в результате отравления.

Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства, погибло трое лиц, ряд граждан находится в учреждении здравоохранения.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей и другим вопросам.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты на контроль прокуратурой республики.

Источник: epp.genproc.gov.ru