Гигантского 19-метрового кита выбросило на берег на Камчатке. Смотрите видео

Гигантского кита выбросило на берег на Камчатке

Гигантского кита обнаружили жители районов близ Охотского моря в Камчатском крае. Ролик опубликован на странице издания "Весьма" в " rel="noopener" target="_blank">Instagram.

Сильный шторм выбросил морское животное невиданных размеров на берег. Но спасти горбатого кита, увы, не получилось.

19-метровый гигант увяз в прибрежной гальке и вернуться в море уже не смог. Когда подоспели люди, было уже поздно.

Что произошло на самом деле - пока точно неизвестно. Предположительно, морское животное могло получить тяжелые травмы, попав под винт судна.

