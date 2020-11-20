Гигантского 19-метрового кита выбросило на берег на Камчатке. Смотрите видео

Гигантского кита обнаружили жители районов близ Охотского моря в Камчатском крае. Ролик опубликован на странице издания "Весьма" в " rel="noopener" target="_blank">Instagram.
Сильный шторм выбросил морское животное невиданных размеров на берег. Но спасти горбатого кита, увы, не получилось.
19-метровый гигант увяз в прибрежной гальке и вернуться в море уже не смог. Когда подоспели люди, было уже поздно.
Что произошло на самом деле - пока точно неизвестно. Предположительно, морское животное могло получить тяжелые травмы, попав под винт судна.
"Что произошло на самом деле - пока точно неизвестно. Предположительно, морское животное могло получить тяжелые травмы, попав под винт судна."
Во первых это не рыба! Садись кол, придёшь на пересдачу! Во вторых это млекопитающее, которое такое же умное,как домашняя собака, кошка, если отбросить религиозные внушение о врождённой тупости всех млекопитающих, а человек не такой? А какой? Пупоземельный, эгоцентрист, эгоист до мозга костей которому плевать не только на боль соплеменника, потому и вымираем каждый день пачками, я про славян родства не помнящих! Нынешний человек неразумный, плюёт ещё и на мать природу - наш дом, плюёт в колодец в котором хоть плачь, а напиться захарканной пупоземельными соплеменниками водой, напиться всё равно придётся, как не крути! Если же вспомнить веру наших прадедов до крещения, что все твари на Земле равны друг другу в праве жить и в уме равны, то поступки млекопитающих, как и мы Китов могут быть самопожертвованием-протестом, который хоть кого то возможно остановит, от дальнейшего уничтожения и засерания нашего ЖИВОГО и МЫСЛЯЩЕГО дома! Но мы не видим ,что не хотим или нам не нравится , так устроен человек - тут вижу, тут хоть кол на голове теши, пока чужая боль не станет твоей личной и ты не охренеешь и не полезешь от неё на стену, ты никогда не поймёшь соплеменника, а тем более соседа по планете млекопитающее, которых нынешнии религии вообще давно записали в расходный материал и оружие труда...