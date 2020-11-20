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Закрыли на карантин три деревни из-за бешеных лис в Новосибирской области

18:08 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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В течение двух месяцев в селах Чистозерного района запрещено отлавливать диких животных, натаскивать на них собак и продавать домашнюю скотину.

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Бешеные лисы завелись в лесах Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников установил карантин на территории села Павловка Чистоозерного района с 18 ноября.

Причина тому - бешенство диких зверей. Смертельное заболевание угрожает зоне: деревня Мухино, село Мироновка Павловского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

В связи с этим глава региона определил, что по 18 января 2021 года в Павловке "действуют ограничения на оборот животных согласно следующему перечню:

1) запрет на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными;

2) запрет на вывоз собак и кошек за пределы территории села Павловка Павловского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных".

Кроме того, в деревнях Мухино и Мироновка запрещено в течение двух месяцев отлавливать (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных.

Министру сельского хозяйства Новосибирской области Лещенко поручено обеспечить работу чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Новосибирской области для оперативного руководства деятельностью юридических и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных и координации указанной деятельности.

Управлению ветеринарии предписано обеспечить осуществление специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта (село Павловка) и угрожаемой зоны (деревня Мухино, село Мироновка Павловского сельсовета).

-Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области принять необходимые меры к снижению численности диких плотоядных животных (лисица, корсак) на территории Павловского сельсовета для недопущения контактов безнадзорных собак и кошек с дикими животными, - говорится в постановлении губернатора.

бешенство ветеринар карантин ограничения Андрей Травников
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