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Накрыли банду из 7 экс-полицейских за "работу" с мигрантами в Крыму

14:30 20.11.2020 Фото: СК РФ
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Сотрудники подразделений МВД в ускоренном режиме и в обход законодательства за незаконное вознаграждение оформляли на территории полуострова граждан иностранных государств.

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В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников органов МВД по факту организации и участия в преступном сообществе

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту организации экс-начальником отдела по вопросам миграции УМВД по городу Ялта преступного сообщества и участия в нем еще 7 человек из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц (ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с октября 2016 года на территории Ялты действовало преступное сообщество, возглавляемое действующим на тот момент начальником отдела по вопросам миграции УМВД по городу Ялте, который использовал свое служебное положение для совершения преступлений.

Он вовлек в преступную организацию своего заместителя, сотрудника вышестоящего органа - инспектора иммиграционного контроля УВМ МВД России по Республике Крым, бывшего сотрудника правоохранительных органов, индивидуальных предпринимателей и еще двух граждан с целью получения взяток за незаконное оформление иностранных граждан на территории Ялты.

Преступное сообщество отличалось устойчивостью, организованностью, структурированностью, многочисленностью участников. Роли участников были четко распределены организатором: посредники подыскивали граждан, которые соглашались за взятку оформить гражданство, фиктивно регистрировали их в собственных квартирах, а также хостелах, оформленных на индивидуальных предпринимателей. Далее сотрудники подразделений МВД в ускоренном режиме и в обход законодательства за незаконное вознаграждение оформляли на территории полуострова граждан иностранных государств.

Как ранее сообщалось, деятельность злоумышленников была пресечена в сентябре 2019 года. Тогда должностные лица УМВД России по городу Ялте и местные жители были задержаны по подозрению в получении взяток организованной группой в крупном размере, посредничестве во взяточничестве, получении взяток организованной группой. В настоящее время установлен ряд дополнительных эпизодов преступной деятельности указанных лиц. На данный момент возбуждено и расследуется 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые соединены в одно производство.

Всем фигурантам уголовного дела судом избрана мера пресечения. Выявление деятельности преступного сообщества стало результатом тесного взаимодействия органов Следственного комитета России, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, Главного управления собственной безопасности МВД России, Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Причастность указанных лиц к совершению инкриминируемых им преступлений подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, показаниями свидетелей и обвиняемых, заключениями экспертов, вещественными и иными доказательствами. В ходе следствия опрошено большое число свидетелей, проведен ряд обысков, осмотров, выемок, очных ставок, сложных судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

задержали коррупция крым мигрант
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