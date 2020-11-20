20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Новый автомобиль за победу в конкурсе участкового подарили полиции Бердска. Смотрите фото

11:32 20.11.2020 Фото: 54.мвд.рф
1 2

Генерал-майор полиции Кульков поздравил участковых уполномоченных полиции с 97-летием со дня образования службы в системе МВД России и выразил благодарность сотрудникам за добросовестное выполнение служебных обязанностей, пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов и удачи на жизненном пути.

% name% title
В Новосибирской области прошли мероприятия, приуроченные к 97-й годовщине со дня образования подразделений участковых уполномоченных полиции

17 ноября на торжественном собрании губернатор Новосибирской области А.А. Травников и начальник регионального главка наградили победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции», вручили отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

Андрей Александрович Травников, поздравляя участковых уполномоченных полиции, отметил, что участковый - это не только сотрудник полиции, но в первую очередь, авторитетный человек, уважаемый сосед: «К вам, как к сельскому фельдшеру, могут обратиться в любое время дня и ночи, практически с любой проблемой, вы, как лицо полиции, помогаете формировать в обществе положительный имидж полицейского».

Генерал-майор полиции А.В. Кульков поздравил участковых уполномоченных полиции с 97-летием со дня образования службы в системе МВД России и выразил благодарность сотрудникам за добросовестное выполнение служебных обязанностей, пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов и удачи на жизненном пути.

Начальник регионального главка отметил, что именно участковые уполномоченные полиции своими делами, отношением к службе и гражданам формируют образ сотрудника органов внутренних дел: «Служба участковых уполномоченных играет важную роль в системе органов внутренних дел. Участковый обладает большим спектром задач, начиная от профилактики заканчивая раскрытием преступлений. От вас зависит грамотное и оперативное выполнение служебных задач, оказание помощи гражданам, защита их прав и законных интересов».

В рамках торжественного собрания состоялось награждение победителей конкурса «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Новосибирской области», «Лучший по профессии», призеров конкурса «Народный участковый».

По итогам проведенного конкурса лучшими подразделениями участковых уполномоченных полиции признаны:

отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску, отдел полиции МВД России по городу Бердску, ОМВД России по Болотнинскому району, отдел полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский». Представителей лучших подразделений наградили переходящим вымпелом, а также новыми служебными автомобилями.

Распоряжением Губернатора Новосибирской области и приказами начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области:

За 1 место в конкурсе «Лучший по профессии», награждены Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, с вручением ценного подарка и ключей от служебного автомобиля

старший лейтенант полиции Геронимус Евгений Александрович, участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Тогучинскому району;

За 2 место - майор полиции Суша Михаил Иванович, старший участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Каргатский»;

За 3 место - лейтенант полиции Капустин Роман Сергеевич, участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску;

Занявшим призовые места в конкурсе «Народный участковый», вручена Благодарность начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области, ценный подарок:

- майору полиции Раушкину Александру Александровичу, старшему участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по Сузунскому району;

- майору полиции Попову Андрею Николаевичу, старшему участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по Коченевскому району;

- старшему лейтенанту полиции Трухачевой Алёне Аркадьевне, участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по Болотнинскому району.

Всего было поощрено более 150 участковых уполномоченных полиции Новосибирской области.

Источник: 54.мвд.рф

полиция участковый
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Аноним, 20 ноября 2020 12:00
Конкурсы, конкурсы... А реальной работы не видно... Но в МВД не принято спрашивать мнение жителей... Живут в "своём мире" и нахваливают друг дружку... Ведь отчётность прежде всего, а имеет ли она отношение к реальности, так какая разница... Уличные грабежи, квартирные кражи, угоны автотранспорта - это такая мелочь, что не стоит на этом заострять внимание, впереди ведь ещё и новогодние флешмобы и очередные конкурсы на разные темы, есть чем заниматься полиции... В добрый путь и город пусть спит спокойно, у нас всё хорошо...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Плати и живи: Аналог «золотых паспортов» придумали в России
12:15 20-11-2020
Плати и живи: Аналог «золотых паспортов» придумали в России
Разбил суперкар Pagani Huayra за $3,4 млн подросток. Смотрите видео
12:14 20-11-2020
Разбил суперкар Pagani Huayra за $3,4 млн подросток. Смотрите видео
Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 20-22 ноября
12:07 20-11-2020
Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 20-22 ноября
БердскЦентральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
12:01 20-11-2020
Центральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
Откроют перинатальный центр 30 ноября 2020 в Новосибирске
12:00 20-11-2020
Откроют перинатальный центр 30 ноября 2020 в Новосибирске
О разлуке со старшими детьми рассказала Ольга Слуцкер
12:00 20-11-2020
О разлуке со старшими детьми рассказала Ольга Слуцкер
Виктор Сухоруков выбрал место своего захоронения
11:57 20-11-2020
Виктор Сухоруков выбрал место своего захоронения
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск" 1
11:56 20-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
Sony PlayStation 5 стартовала в России. Кто ее получит?
11:54 20-11-2020
Sony PlayStation 5 стартовала в России. Кто ее получит?
Загорелся автобус с пассажирами. Смотрите жуткое видео
11:52 20-11-2020
Загорелся автобус с пассажирами. Смотрите жуткое видео