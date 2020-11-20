Новый автомобиль за победу в конкурсе участкового подарили полиции Бердска. Смотрите фото

Генерал-майор полиции Кульков поздравил участковых уполномоченных полиции с 97-летием со дня образования службы в системе МВД России и выразил благодарность сотрудникам за добросовестное выполнение служебных обязанностей, пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов и удачи на жизненном пути.

В Новосибирской области прошли мероприятия, приуроченные к 97-й годовщине со дня образования подразделений участковых уполномоченных полиции

17 ноября на торжественном собрании губернатор Новосибирской области А.А. Травников и начальник регионального главка наградили победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции», вручили отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

Андрей Александрович Травников, поздравляя участковых уполномоченных полиции, отметил, что участковый - это не только сотрудник полиции, но в первую очередь, авторитетный человек, уважаемый сосед: «К вам, как к сельскому фельдшеру, могут обратиться в любое время дня и ночи, практически с любой проблемой, вы, как лицо полиции, помогаете формировать в обществе положительный имидж полицейского».

Генерал-майор полиции А.В. Кульков поздравил участковых уполномоченных полиции с 97-летием со дня образования службы в системе МВД России и выразил благодарность сотрудникам за добросовестное выполнение служебных обязанностей, пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов и удачи на жизненном пути.

Начальник регионального главка отметил, что именно участковые уполномоченные полиции своими делами, отношением к службе и гражданам формируют образ сотрудника органов внутренних дел: «Служба участковых уполномоченных играет важную роль в системе органов внутренних дел. Участковый обладает большим спектром задач, начиная от профилактики заканчивая раскрытием преступлений. От вас зависит грамотное и оперативное выполнение служебных задач, оказание помощи гражданам, защита их прав и законных интересов».

В рамках торжественного собрания состоялось награждение победителей конкурса «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Новосибирской области», «Лучший по профессии», призеров конкурса «Народный участковый».

По итогам проведенного конкурса лучшими подразделениями участковых уполномоченных полиции признаны:

отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску, отдел полиции МВД России по городу Бердску, ОМВД России по Болотнинскому району, отдел полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский». Представителей лучших подразделений наградили переходящим вымпелом, а также новыми служебными автомобилями.

Распоряжением Губернатора Новосибирской области и приказами начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области:

За 1 место в конкурсе «Лучший по профессии», награждены Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, с вручением ценного подарка и ключей от служебного автомобиля

старший лейтенант полиции Геронимус Евгений Александрович, участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Тогучинскому району;

За 2 место - майор полиции Суша Михаил Иванович, старший участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Каргатский»;

За 3 место - лейтенант полиции Капустин Роман Сергеевич, участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску;

Занявшим призовые места в конкурсе «Народный участковый», вручена Благодарность начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области, ценный подарок:

- майору полиции Раушкину Александру Александровичу, старшему участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по Сузунскому району;

- майору полиции Попову Андрею Николаевичу, старшему участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по Коченевскому району;

- старшему лейтенанту полиции Трухачевой Алёне Аркадьевне, участковому уполномоченному полиции Отдела МВД России по Болотнинскому району.

Всего было поощрено более 150 участковых уполномоченных полиции Новосибирской области.

Источник: 54.мвд.рф