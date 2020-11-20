Почему горит фиолетовая подсветка у театра оперы и балета в Новосибирске?

Организаторы просят выкладывать в соцсети фотографии с подсвеченными фиолетовым зданиями с хэштэгом #мнеНЕфиолетово.

Организаторы просят выкладывать в соцсети фотографии с подсвеченными фиолетовым зданиями с хэштэгом #мнеНЕфиолетово

В поддержку Всемирного дня недоношенных детей фиолетовым цветом подсветили оперный театр и областную больницу. 17 ноября, в день недоношенных детей, в 30 регионах России сотни зданий включили фиолетовую подсветку, она символизирует надежду, сострадание и солидарность с семьями, в которых родились недоношенные дети.

Организатор акции - благотворительный фонд «Право на чудо». В Новосибирской области инициативу поддержало министерство здравоохранения региона. Фиолетовым цветом сегодня вечером подсвечены Новосибирский театр оперы и балета, областная больница, комплексный центр социальной адаптации инвалидов, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» и Ояшинский детский дом-интернат. Организаторы просят выкладывать в соцсети фотографии с подсвеченными фиолетовым зданиями с хэштэгом #мнеНЕфиолетово.

Источник: zdrav.nso.ru