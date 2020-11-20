Где моя тушенка: Заглянули в школьные сухпайки для детей с ОВЗ и потребовали горошек с мукой многодетные семьи в Бердске. Состав проднаборов

Мамы школьников возмущены, что кому-то из детей достаются продуктовые наборы «богаче», кому-то «беднее». Здесь важно знать, для какой категории детей они предназначены, пояснили в управлении образования.

Продукты в школе №11 для детей многодетных и малообеспеченных

Разные продуктовые наборы в школах получили родители школьников в Бердске.

Бердчанка Маргарита, ребенок которой учится в школе № 9, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что сама она еще не получала бесплатные продукты, но к ней уже обратились возмущенные родители и прислали два списка продуктов — из школ №1 и №11. Они утверждают, что в первой школе продуктовый набор богаче, чем в школе №11. Почему такая разница, спрашивают они.

Итак, сравним списки, в школе №1 на 1 пачку больше гречневой крупы, на две упаковки - макаронных изделий, на 1 банку — рыбных консервов. Выдают 1 кг сахара, 2 кг муки, по банке зеленого горошка и кукурузы, банке тушенки, бутылке растительного масла, в школе №11 эти продукты не включены в список.

Продуктовые наборы в школе №1 для инвалидов и детей с ОВЗ

-Всем родителям хотелось бы знать, почему в школах дают разные наборы продуктов. От чего или от кого это зависит? - задает вопрос Маргарита.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова, список рекомендованных продуктовых наборов был направлен во все школы. Услышав о наименовании продуктов, Жанна Леонидовна пояснила, что есть список продуктов для детей с ОВЗ и инвалидов, у них идет 140 рублей в день на питание, на фото это список продуктов в школе №1. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей — по 45 рублей, и в наборе ни горошка, ни кукурузы, ни муки точно нет, подчеркнула начальник управления образования, как в школе №11.

-Рекомендованный список есть во всех школах, все его придерживаются. Везде есть рис, гречка, макароны, сгущенка. Если руководители посчитали, что могут дополнить набор какими-то вкусняшками, либо гречкой, то это не нарушения, если входит в объемы и в цену, - акцентировала Жанна Тузова.

Жанна Леонидовна добавила, что списки продуктовых наборов могут немного разниться, исходя из количества учебных дней, кто-то из детей учится 11 дней (пятидневка), кто-то 13 дней (шестидневка).

Жанна Леонидовна выслала «Курьер. Среда. Бердск» список рекомендованных продуктов.

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