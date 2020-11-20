Sony PlayStation 5 стартовала в России. Кто ее получит?

Sony PlayStation 5 стартовала в России

Sony начала второй этап мирового релиза некст-ген консоли PlayStation 5. С сегодняшнего дня оформленные ранее предзаказы начнут получать покупатели и Европы и России. Напомним, консоль доступна в версии с приводом для 4К Blu-Ray и без него, а цена составила 46 990 и 37 990 рублей соответственно. Первыми свои заказы начали получать те, кто оформлял их в крупных сетях: М.Видео, Эльдорадо, DNS, хотя некоторые клиенты последней жаловались на рассылку с информацией о задержках. В официальном сообществе PlayStation Россия есть сообщения и о том, что задерживается выполнение оплаченного заказа в фирменном магазине Sony, так что с доступность первой партии является, помимо всего прочего, вопросом удачи. Проблемы с поставками наблюдаются и в Украине: ритейлеры называют сроки с 20 по 24 ноября. Делитесь своим опытом, если заказывали PS5.

Источник: mobiltelefon.ru