О разлуке со старшими детьми рассказала Ольга Слуцкер

Отец оторвал детей от матери

Одиннадцать лет назад вся страна стала свидетелем громкого развода сенатора Владимира Слуцкера с его женой Ольгой, создательницей и президентом известной в России сети фитнес-клубов. В центре семейной драмы оказались их дети – десятилетний сын Миша и пятилетняя дочь Аня. Отец оторвал их от матери, вывез из страны и полностью перекрыл общение Ольги с детьми.

С Владимиром Слуцкером Ольга познакомилась в Сочи. Он подошел к ней в гостинице, в которой она остановилась с друзьями, и пригласил поужинать. На тот момент он уже был успешным и богатым человеком. Через некоторое время они расписались. "Я переехала в чужую семью, в чужой город – у меня не было друзей, не было никаких контактов, родители жили в Ленинграде. И время сложное – 1988 год", – вспоминает Ольга в студии "Судьбы человека". Жили они довольно скромно: в обычной трехкомнатной квартире вместе с родителями Владимира и его бабушкой. "Правда, под окнами стоял новый мерседес", – добавила гостья Бориса Корчевникова.

После рождения Мишеньки Ольга стала меньше бывать в офисе (к тому времени у нее уже была успешная фитнес-империя), посвятив себя воспитанию долгожданного сына. А бизнесом ей помогала управлять замечательная команда. Потом на свет появилась Аня. Казалось бы, у Ольги теперь есть все. Но в 2009 году ее муж подал документы на развод, детей он забрал себе. "А еще я желаю, чтобы в следующем году свершилось какое-нибудь новогоднее чудо и мы с вами как можно быстрее стали снова единым целым", – Ольге Слуцкер тогда только и оставалось, что записывать такие видеописьма в надежде, что однажды дети их увидят. Резонансный судебный процесс длился несколько лет. Все попытки Ольги хоть ненадолго увидеть детей разбивались о закрытые двери. "Каждый из нас проходит в жизни свой сложный этап, и для каждого его сложность, его беда – самая чувствительная. Было, да, к сожалению, избежать не удалось. Прошла в своей жизни такой этап, очень сложный, – развод", – призналась Ольга. Муж не пускал ее к детям, говорил всем, что она плохая мать. Тогда на сторону женщины встали многие, в том числе и ее давний друг Федор Бондарчук. "Как друг и как порядочный человек, и как режиссер, а как мы знаем, режиссеры – инженеры человеческих душ, – он мог находить правильные слова", – отметила Ольга.

"Беда может случиться, к сожалению, с любым человеком, вне зависимости от его желания, его планов. Все бывает. Не надо застревать в беде, идите дальше", – советует Ольга Слуцкер. Старшие дети Ольги, Михаил и Анна, живут с отцом в другой стране. На вопрос Бориса Корчевникова, простила ли она своего мужа, Ольга ответила, что ей удалось отпустить его. "Уже другая жизнь, тебе совершенно не нужны ни твои обиды, ни воспоминания. Я говорю объективно: это моя жизнь, это было у меня. Это прошлое, от него тоже нельзя отказываться", – призналась она в "Судьбе человека".

В 2013 году у Ольги Слуцкер родились девочки-близнецы. Через два года – сын. Жизнь наполнилась новыми смыслами и целями, а еще пришло желание помогать тем, кто прошел через такие же испытания, и тем, кому с рождения жизнь подняла планку, – детям с особенностями, но с желанием быть как все.

Источник: vesti.ru