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Наказал тюрьмой на 10 лет мечтающим о войне в Сирии на стороне террористов суд Иркутска

16:30 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Суд вынес приговор иностранцу и россиянину.

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В Иркутске приговорили пытавшихся уехать в Сирию сторонников боевиков

В Иркутске Восточный окружной военный суд вынес приговор иностранцу и россиянину, которые хотели воевать в Сирии на стороне террористов.

Как сообщает областное управление ФСБ, иностранец, которого лишили российского гражданства, вылетел в Турцию и познакомился с террористами. Кроме того, он предоставлял сторонникам ИГ (организация запрещена в РФ) банковскую карту.

Его выдворили из Турции, а в Иркутске мужчину задержали сотрудники УФСБ - теперь он проведет в исправительной колонии строгого режима 10 лет.

Вторым фигурантом дела стал 32-летний россиянин, бывший член ОПГ, который зарегистрировал компанию и в 2016 году попытался снять со счетов 6 миллионов рублей. Он также пытался выехать в Сирию, но был задержан сотрудниками ФСБ - мужчину приговорили к семи годам в исправительной колонии строгого режима.

боевики сирия террорист
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