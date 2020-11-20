Наказал тюрьмой на 10 лет мечтающим о войне в Сирии на стороне террористов суд Иркутска

В Иркутске приговорили пытавшихся уехать в Сирию сторонников боевиков

В Иркутске Восточный окружной военный суд вынес приговор иностранцу и россиянину, которые хотели воевать в Сирии на стороне террористов.

Как сообщает областное управление ФСБ, иностранец, которого лишили российского гражданства, вылетел в Турцию и познакомился с террористами. Кроме того, он предоставлял сторонникам ИГ (организация запрещена в РФ) банковскую карту.

Его выдворили из Турции, а в Иркутске мужчину задержали сотрудники УФСБ - теперь он проведет в исправительной колонии строгого режима 10 лет.

Вторым фигурантом дела стал 32-летний россиянин, бывший член ОПГ, который зарегистрировал компанию и в 2016 году попытался снять со счетов 6 миллионов рублей. Он также пытался выехать в Сирию, но был задержан сотрудниками ФСБ - мужчину приговорили к семи годам в исправительной колонии строгого режима.