20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Заразились коронавирусом 186 жителей Новосибирской области за сутки на 20 ноября

13:09 20.11.2020 Фото: pixabay
0

По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 20 898 случаев COVID-19.

% name% title
COVID-19 никогда не оставит человечество
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Умерли от COVID-19 пять пациентов за сутки на 20 ноября в Новосибирской областиЗаразились коронавирусом 186 жителей Новосибирской области за сутки на 20 ноябряЕщё 565 новостей

По данным оперативного штаба на утро 20 ноября в регионе зарегистрировано 20 898 случаев COVID-19 (+186 за сутки), в том числе у 1 341 ребенка. 17 013 пациентов выписаны с выздоровлением (+177 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 77 лет и женщины в возрасте 49 лет, 59 лет и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 682 человека.

В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ – 60 пациентов.

Госпитализирован 51 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 544.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 640 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 863 516 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 611 жителей региона, 63 143 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 951 обращение, госпитализированы 26 человек.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как ваше здоровье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Розыск: Пропала Татьяна Кучеева на белом Hyunday Creta в Кировском районе Новосибирска, выяснил СК
14:07 20-11-2020
Розыск: Пропала Татьяна Кучеева на белом Hyunday Creta в Кировском районе Новосибирска, выяснил СК
Обоснованы ли претензии россиян к государству, ответил Путин
14:00 20-11-2020
Обоснованы ли претензии россиян к государству, ответил Путин
Фото: Нашли кота у роддома. Чей?
13:55 20-11-2020
Фото: Нашли кота у роддома. Чей?
7 правил для идеального первого свидания
13:53 20-11-2020
7 правил для идеального первого свидания
Какие последствия терпит семья после признания малоимущей? 1
13:51 20-11-2020
Какие последствия терпит семья после признания малоимущей?
Жена Дзюбы подает на развод
13:47 20-11-2020
Жена Дзюбы подает на развод
Новый график работы ГИБДД в Новосибирской области. Часы работы
13:45 20-11-2020
Новый график работы ГИБДД в Новосибирской области. Часы работы
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД» 1
13:37 20-11-2020
Центр современной медицина «СМАРТМЕД»
Мужчина-Барби жалуется на отсутствие любви
13:35 20-11-2020
Мужчина-Барби жалуется на отсутствие любви
Гигантского 19-метрового кита выбросило на берег на Камчатке. Смотрите видео 2
13:30 20-11-2020
Гигантского 19-метрового кита выбросило на берег на Камчатке. Смотрите видео