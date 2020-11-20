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Какие последствия терпит семья после признания малоимущей?

13:51 20.11.2020
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Прошла 7 кругов ада, чтобы признал малоимущей. После этого теперь ко мне приходит опека, отдел по делам несовершеннолетних и донос в школу , БЕЗПРИЧИННО.

В рубрику "Сообщи вои новости" написала Анжела:

Хотела бы узнать по поводу признания малоимущей семьи? Какие последствия терпит семья после признания малоимущей? Кому положена социальная помощь в виде: льготное питание в школе, денежные выплаты, продуктовые наборы, одежда/обувь, бесплатная юридическая помощь, оздоровительный лагерь и т.д , а кому только льготное питание? Как определяют кого «частично» признать малоимущим, а кого полностью признать? Сама я признана малоимущей семьей и получаю только льготу на питание в школе ребёнку, набор продуктов выдали 1 раз на сумму 915р8к. (ЕДИНОРАЗОВО, хотя признали со слов сотрудников на 1 год, документ никакой не дают), чтобы признали, пришлось пройти 7 кругов ада, после этого теперь ко мне приходит опека, отдел по делам несовершеннолетних и донос в школу , БЕЗ ПРИЧИННО , просто потому что попросила помощи что ли , в связи с тем , что нахожусь в трудной жизненной ситуации ?

малоимущая опека последствия
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От редакции

Сталкивались с таким?

Аноним, 20 ноября 2020 14:01
Кстати, в СССР малоимущих не было, если было такое понятие, не знаю, а вот неполная семья была.

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