В рубрику "Сообщи вои новости" написала Анжела:

Хотела бы узнать по поводу признания малоимущей семьи? Какие последствия терпит семья после признания малоимущей? Кому положена социальная помощь в виде: льготное питание в школе, денежные выплаты, продуктовые наборы, одежда/обувь, бесплатная юридическая помощь, оздоровительный лагерь и т.д , а кому только льготное питание? Как определяют кого «частично» признать малоимущим, а кого полностью признать? Сама я признана малоимущей семьей и получаю только льготу на питание в школе ребёнку, набор продуктов выдали 1 раз на сумму 915р8к. (ЕДИНОРАЗОВО, хотя признали со слов сотрудников на 1 год, документ никакой не дают), чтобы признали, пришлось пройти 7 кругов ада, после этого теперь ко мне приходит опека, отдел по делам несовершеннолетних и донос в школу , БЕЗ ПРИЧИННО , просто потому что попросила помощи что ли , в связи с тем , что нахожусь в трудной жизненной ситуации ?