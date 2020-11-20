Ждать набитый и промороженный "скотовоз" 20 минут: Что ждут от новой транспортной реформы депутаты и горожане в Бердске

Вышедший из отпуска мэр Бердска Евгений Шестернин пока отказался от комментариев. По новой реформе на нашу территорию зайдет московская государственная корпорация ВЭБ.РФ, которая займется пассажирскими перевозками.

Скоро в Бердске появятся синие автобусы

Быть или не быть транспортной реформе в Бердске? Кто против, кто за и почему, разбирался "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, единого оператора пассажирских перевозок, который будет собирать всю прибыль, планируют создать в Бердске и соседнем Искитиме. На нашу территорию зайдет московская государственная корпорация ВЭБ.РФ, которая займется пассажирскими перевозками. Аналогичная схема уже работает в регионе – это мусорная реформа. Мало того что без работы останутся десятки перевозчиков города, еще и из бюджета города придется заплатить этому оператору 933 млн рублей. Объединение "Народный депутат" города активно выступает против перемен в перевозках. Депутаты написали обращение с протестом к мэру Бердска и открытое письмо к депутатам.

- Больше всего возмущает, что такой важный вопрос решается без депутатов, которые непосредственно представляют интересы людей. 11 ноября реформа обсуждалась при главе Бердска, - сказал "Курьер. Среда. Бердск" депутат Николай Сычев 20 ноября.

Вышедший из отпуска мэр Бердска Евгений Шестернин пока отказался от комментариев "Курьер. Среда. Бердск".

Предыстория

2 ноября 2020 года при губернаторе Андрее Травникове состоялось совещание с ВЭБ.РФ по проекту. Чиновникам показали опыт Твери, где уже реализуется проект компании. Предложили и местным мэрам перейти на брутто-контракты в сфере пассажирских перевозок. В итоге чиновники решили создать межведомственную рабочую группу, которая и решит исход дела. При этом до 30 декабря 2020 года рабочей группе велено придумать, как ввести оптимальную маршрутную сеть, обновить автотранспорт и принять график реализации проекта в Бердске, Искитиме и Искимском районе.

Также рабочая группа должна предоставить предложения по созданию региональной подведомственной организации (регоператора) реализующей контрольно-управленческий функционал по управлению общественного транспорта Новосибирской агломерации на основе комплексной цифровой платформы.

Планируется, что администрация Искитима заключит с компанией брутто-контракт на 5 или 10 лет. При этом именно мэрия будет оплачивать работу ВЭБ.РФ за счет местного или регионального бюджета. Новый договор на год с перевозчиком обойдется Бердску в 905 млн рублей. А доходы местного бюджета составляют порядка 933 млн рублей в год. Для Искитима наверняка процедура также будет далеко не дешевой. Инициатор нововведения – министерство транспорта Новосибирской области.

Все против кроме верхов

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли пакет изменений в федеральные законы, в которых прописаны неотложные меры для обеспечения «устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Среди нормативных актов – федеральный закон №220. Закон вступил в силу в 2015 году, в нем на преобразование системы перевозок регионам дали 5 лет. Решением законодателей этот срок продлили на 7 лет, то есть до 2022 года.

Депутаты Бердска и перевозчики города намерены добиться отмены реализации реформы.

- Мы категорически против. Все ИП-шники перевозчики вылетят, останутся без работы. Эта организация также будет нанимать подрядчиков, а мы ей будем платить за это. Наверняка никто бюджету Бердска это компенсировать не будет. А для города сумма в 905 млн рублей неподъемная, - сказал "Курьер. Среда. Бердск" депутат Николай Бауэр 20 ноября. Сам он работает в сфере техосмотра транспорта, и ему эта тема близка.

Директор ПАТП Бердска и депутат Елена Бороздина также комментировала "Курьер. Среда. Бердск", чем обернется новая транспортная реформа для города.

- Депутаты за подписью спикера Владимира Голубева направили обращение в Заксобрание Новосибирской области. Есть ощущение, что реформа не предполагает сделать что-то хорошее для города. Это больше похоже на рейдерский захват, - отметила Елена Викторовна "Курьер. Среда. Бердск".

В других городах опыт транспортной реформы печален. Она реализована на сегодня в двух города России. Синие автобусы запустили в Перми в 2020 года. Также реформа была реализована в Твери, по словам ее жителей заявленный график 5.00 — 24.00 на маршрутах с новыми автобусами часто не соблюдается, интервалы между рейсами увеличились, а маршруты удлинились из-за дополнительных «заездов» в новые точки. Водители недовольны тем, что им более чем в два раза занижают оплату. Так, за 1 час работы на синих автобусах в зависимости от размеров транспортного средства сейчас платят от 99 до 109 рублей. В то время как расчет, сделанный на основании федерального отраслевого соглашения, говорит о том, что водителям должны платить в среднем порядка 250 руб. за час.

Мнения бердчан

Что думают жители города о предстоящих переменах в перевозках? "Курьер. Среда. Бердск" собрал комментарии к публикации о транспортной реформе, достойные внимания.

- Если Локоть на встрече с губернатором 2 ноября сказал: "НЕТ", то почему Шестернин промолчал?

- А говорили, что у нас с Новосибирском одна агломерация. Если это так, тогда пускай Локоть скажет своё веское слово и за нас бердчан, и наших депутатов пускай поддержит. Искитимцы и Искитимский район должны объединиться с нами против антинародной реформы, а не то эти столичные смогут с тыла к нам зайти.

- И снова антинародное решение продвигается. Социальная фальшь лезет уже со всех щелей.

- Капец маршруткам и общественному транспорту в Бердске, будет как с вывозом мусора в Бердске без вариантов.

- Плач со стороны перевозчиков понятен, но, дорогие вы наши, не вы ли первыми не соблюдаете интервал движения? На некоторых маршрутах ждать приходится и более 20 минут. Я уже молчу про время окончания работы ваших водителей. Нам предлагается схема, по которой перевозчики работают в европейских городах. Насколько я понял, привязка будет не к количеству пассажиров, а к километру, который нужно будет пройти. А это в свою очередь гарантирует работу общественного транспорта в поздние часы с заездом на конечные точки. Что меня, как пассажира, не может не радовать.

- Почитайте печальный опыт Перми, Хабаровска. После ухода москвичей, кто возить будет? Представьте коммунизм - перевозчиков нет, АТП муниципального нет и люди пешком ходят. Здорово, правда?

- Готов поспорить, что отзывы о работе в других городах старые перевозчики написали. Пол-Европы так работает, а у нас вдруг не пойдёт. Если никто специально палки в колёса совать не будет, то пойдёт и никуда не денется.

- Приведите примеры европейских городов с аналогичным сибирскому климатом, где транспорт надо ждать от 20 минут, да еще на холодных остановках? Т.е. в Москве теплое метро на окраины с интервалом в 1,5-2 минуты - не жирно, а сибирской дыре - и от 20 минут сойдет. Да еще через 20 минут придет битком набитый, насквозь промороженный "скотовоз", который будет ползти и кое-как разворачиваться по узким улицам в одну полосу. Это надо до фига свободного времени иметь, чтобы позволить себе по полчаса ждать, потом еще по часу ползти на автобусе по городишке, который можно пешком пройти за это время из конца в конец. 21 век, чё...

- Я в шоке! Вот Вам и Шестернин. Ему вообще на нас! Мы как подопытные кролики! Будем стоять ноги морозить и еще все деньги из бюджета в Москву отдавать! Предатели! Так издеваться! В -20 стоять и ждать 20 минут, а сами сидят в теплых кабинетах, машины возят на работу, а мы смертные - плати налоги и рты не разевайте!!! Зачем я вообще здесь родился? Еще и дед мой воевал за мое будущее. Лежит наверное и переворачивается. Оно мне надо такое будущее?

- Это будет катастрофа не только для предпринимателей, но и для жителей! Как в СССР, стоять двадцать минут на остановке?! Кому этот бред пришел в голову? И если все деньги бюджета отдать транспорту, тогда все остальные будут кататься на новых автобусах и ждать улучшений в других сферах жизни десять лет? Чтобы наполнить большой автобус, ждать от двадцати минут и более? Всё здоровье опять оставлять на остановках будем. Слышали, что планируют, чтобы пассажиры ездили с пересадками - значит и доход у народа уменьшится за счет дополнительных расходов. Все - чего добились хорошего - всё похоронить?

- Автобусы не справятся с нынешним пассажиропотоком! Будут толпы людей на остановках и связанные с этим последствия, особенно в мороз. Для интереса, встаньте на остановке "Универмаг" и посмотрите на наполняемость и разнообразие тех же "Газелей" на маршрутах - маршрутки подходят туда каждую минуту!

- Да автобусы будут в руках частника, а там вы думаете черного нала не будет? Все будет тоже самое, только еще бешеные суммы из бюджета. Вдвойне приятно. Так ни на какие другие сферы не хватит . Вон медицина, образование, ЖКХ - вот куда вливания нужны. Но мы богатые 900 млн туда или 900 млн сюда, какая разница. Это неэффективное расходование бюджета, я бы сказал преступное. Где органы?

- Тьфу на них и растереть! Маршрутки - это черный нал. Пусть будут нормальные большие автобусы с возможностью оплаты по карте.

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