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Задавил 6-летнюю девочку водитель на KIA. Ребенок гулял с мамой

14:29 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Водитель с места происшествия не скрывался, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

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В Подмосковье гулявшая с мамой девочка погибла под колесами машины

Девочка шести лет, гулявшая с мамой у местного клуба в подмосковной деревне Непецино под Коломной, погибла под колесами машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"В 20:08, Коломенский городской округ, деревня Непецино, водитель, управляя автомобилем KIA, совершил съезд на территорию, прилегающую к местному клубу. В результате ДТП погибла девочка шести лет, которая гуляла с мамой по прилегающей территории", - сказал собеседник агентства.

Водитель с места происшествия не скрывался, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

ДТП насмерть пешеход
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