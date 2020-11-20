"Решающую схватку" за "Северный поток — 2" предсказали в Германии

Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене, однако он — противник проекта.

До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода

Германия пыталась "задобрить" США в вопросе строительства трубопровода "Северный поток — 2", начав строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ), однако сейчас эти работы застопорились, в связи с чем грядет "решающая схватка" за российский газопровод, пишет немецкая газета Die Welt.

Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене, однако он — противник проекта, напоминает издание. Сейчас американский сенат обсуждает новые санкции, которые направлены на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода.

"До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за "Северный поток — 2" все ближе", - пишет автор материала.



Кроме того, в начале ноября, незадолго до начала обсуждения новых ограничений в конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась от участия в проекте, отмечает газета. При этом остается неизвестным, удастся ли найти замену в другом порту.

"Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений", - заключает Die Welt.