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Морг Бердска переполнен? Почему тела умерших увозят в Новосибирск, стало известно

15:00 20.11.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Как выяснилось, в медучреждении города только 12 мест предназначены для ушедших в мир иной.

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Горожане боятся, что морг переполнен
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан от коронавируса 20 ноября 2020Морг Бердска переполнен? Почему тела умерших увозят в Новосибирск, стало известноЕщё 539 новостей

Морг Бердска переполнен? Почему тела умерших увозят в Новосибирск? С таким вопросом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратился житель города Иван. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", морг не переполнен. До следующей недели, 23 ноября, сотрудники судмедэкспертизы Бердска находятся в законном отпуске. Именно поэтому тела умерших транспортируют в Новосибирск. Это правило документом ввели правоохранительные органы. Однако попадают под него не все покинувшие этот мир. Те, кто скончался на улице или дома, попадают в морг Новосибирска.

Скончавшиеся пациенты в стационарах ЦГБ Бердска, отправляются в морг горбольницы. Стоит отметить, что в патологоанатомическом отделении есть 8 мест, тогда как в судмедэкспертизе их всего 4.

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