Морг Бердска переполнен? Почему тела умерших увозят в Новосибирск, стало известно

Как выяснилось, в медучреждении города только 12 мест предназначены для ушедших в мир иной.

Горожане боятся, что морг переполнен

Морг Бердска переполнен? Почему тела умерших увозят в Новосибирск? С таким вопросом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратился житель города Иван. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", морг не переполнен. До следующей недели, 23 ноября, сотрудники судмедэкспертизы Бердска находятся в законном отпуске. Именно поэтому тела умерших транспортируют в Новосибирск. Это правило документом ввели правоохранительные органы. Однако попадают под него не все покинувшие этот мир. Те, кто скончался на улице или дома, попадают в морг Новосибирска.

Скончавшиеся пациенты в стационарах ЦГБ Бердска, отправляются в морг горбольницы. Стоит отметить, что в патологоанатомическом отделении есть 8 мест, тогда как в судмедэкспертизе их всего 4.