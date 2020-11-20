Провалилась под лед Niva Chevrolet. Погибли беременная и ребенок

В Югре машина провалилась под лед

Легковой автомобиль провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе. Погибли беременная женщина и ребенок, еще четыре человека, находившиеся в машине, выжили, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня около 05:30 (03:30 мск) в дежурную часть ОМВД России по Березовскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с гибелью. По предварительным данным, на берегу реки Северная Сосьва, в районе устья Ляпин, в 12 км от поселка Сосьва вниз по течению, провалилась под лед Niva Chevrolet. В результате погибли беременная женщина 1991 года рождения и девочка 2020 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автомобиле находились шесть человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения. Четверо из них выжили. "Четыре человека успели выбраться из машины. Погибшая женщина ехала вставать на учет, она была на 32-й неделе беременности", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, один из четырех выживших человек находится в коме, он будет доставлен санавиацией в больницу Нягани. "Четырех человек, которые смогли выбраться из машины, осмотрели специалисты центра медицины катастроф. Один из них, по словам медиков, находится в коме. Его планируется доставить бортом в больницу города Нягань. На данный момент действующих ледовых переправ и автозимников на территории Югры нет, поэтому выход людей и выезд техники на лед запрещен", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Источник: ТАСС