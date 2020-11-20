Напали на прохожую и отобрали сумку с деньгами 3 молодых преступника в Новосибирске

Ориентировка с приметами нападавших была отправлена всем наружным нарядам полиции. Спустя час подозреваемые были задержаны по приметам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на соседней улице.

В Железнодорожном районе задержаны трое подозреваемых в уличном грабеже

19 ноября в 00.05 трое неизвестных, на вид 20 лет, находясь у дома по ул. проспект Димитрова открыто завладели сумкой с банковской картой и денежными средствами в сумме 1000 рублей у 50-летней жительницы Новосибирска. Потерпевшая обратилась в полицию. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Ориентировка с приметами нападавших была отправлена всем наружным нарядам полиции. Спустя час подозреваемые были задержаны по приметам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на соседней улице. В ходе личного досмотра, у подозреваемых было обнаружено и изъято похищенное – сумка и кошелек. Личности подозреваемых установлены - ими оказались жители Железнодорожного района. Один из задержанных ранее был судим за разбой, грабеж и кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий граждан, изображенных на фотографиях, просьба обратиться в полицию по телефону 221-02-02, 232-20-96, 232-21-02, 232-20-82.