Заразились коронавирусом 24 318 россиян за сутки на 20 ноября 2020. Рейтинг по регионам

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 24 758 человек.

Пандемия действует губительно не только на здоровье человека, но и на его финансовое состояние



За последние сутки в России выявлено 24 318 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 923 (24,4%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 2 039 926 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 24 758 человек:

Москва – 5836

Санкт-Петербург – 1229

Московская область – 525



Республика Карелия – 523Саратовская область – 523Нижегородская область – 519Ставропольский край – 467Ярославская область – 411Иркутская область – 405Республика Коми – 403Мурманская область – 385Республика Бурятия – 379Свердловская область – 376Воронежская область – 368Архангельская область – 354Волгоградская область – 340Брянская область – 337Омская область – 333Красноярский край – 332Калининградская область – 326Калужская область – 314Хабаровский край – 301Ульяновская область – 275Краснодарский край – 270Вологодская область – 265Ростовская область – 262Республика Крым – 260Новгородская область – 252Забайкальский край – 252Самарская область – 248Пензенская область – 247Ханты-Мансийский автономный округ – 247Алтайский край – 245Белгородская область – 224Челябинская область – 220Республика Саха (Якутия) – 219Тюменская область – 218Томская область – 218Орловская область – 215Пермский край – 215Тамбовская область – 210Ленинградская область – 210Курская область – 204Тульская область – 204Сахалинская область – 193Тверская область – 192Рязанская область – 181Новосибирская область – 177Кемеровская область – 171Ивановская область – 165Владимирская область – 161Костромская область – 161Оренбургская область – 147Республика Ингушетия – 145Карачаево-Черкесская Республика – 145Республика Чувашия – 145Псковская область – 143Курганская область – 142Кировская область – 140Приморский край – 132Республика Алтай – 128Кабардино-Балкарская Республика – 127Смоленская область – 119Амурская область – 117Республика Тыва – 114Республика Дагестан – 112Ямало-Ненецкий автономный округ – 107Республика Марий Эл – 101Липецкая область – 99Республика Калмыкия – 92Республика Северная Осетия - Алания – 92Удмуртская Республика – 92Севастополь – 91Магаданская область – 89Республика Хакасия – 88Астраханская область – 86Республика Адыгея – 72Камчатский край – 71Республика Мордовия – 69Республика Татарстан – 55Республика Башкортостан – 45Еврейская автономная область – 41Ненецкий автономный округ – 22Чеченская Республика – 22Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 551 414 человек.

За сутки подтвержден 461 летальный случай с коронавирусом:

Москва – 77

Санкт-Петербург – 63

Ростовская область – 20

Иркутская область – 18



Московская область – 15Нижегородская область – 13Воронежская область – 13Красноярский край – 12Республика Бурятия – 11Омская область – 11Челябинская область – 10Республика Чувашия – 10Пермский край – 10Ханты-Мансийский автономный округ – 9Алтайский край – 9Республика Дагестан – 8Мурманская область – 8Свердловская область – 7Республика Тыва – 7Курская область – 7Ямало-Ненецкий автономный округ – 6Ульяновская область – 6Республика Саха (Якутия) – 6Республика Крым – 6Краснодарский край – 6Саратовская область – 5Новосибирская область – 5Курганская область – 5Кемеровская область – 5Забайкальский край – 5Ставропольский край – 4Самарская область – 4Оренбургская область – 4Волгоградская область – 4Ярославская область – 3Томская область – 3Смоленская область – 3Орловская область – 3Ивановская область – 3Владимирская область – 3Брянская область – 3Астраханская область – 3Тульская область – 2Тверская область – 2Республика Татарстан – 2Республика Коми – 2Республика Карелия – 2Республика Башкортостан – 2Магаданская область – 2Липецкая область – 2Костромская область – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Чеченская Республика – 1Хабаровский край – 1Удмуртская Республика – 1Рязанская область – 1Республика Марий Эл – 1Пензенская область – 1Архангельская область – 1Белгородская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 35 311 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 71,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 596 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 470 тыс. 831 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф