Умер 461 пациент с COVID-19 за сутки на 20 ноября в России

За последние сутки в России выявлено 24 318 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 923 (24,4%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,8%
Нарастающим итогом выявлено 2 039 926 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 24 758 человек:
Москва – 5836
Санкт-Петербург – 1229
Московская область – 525
Республика Карелия – 523
Нижегородская область – 519
Ставропольский край – 467
Ярославская область – 411
Иркутская область – 405
Республика Коми – 403
Мурманская область – 385
Республика Бурятия – 379
Воронежская область – 368
Архангельская область – 354
Волгоградская область – 340
Брянская область – 337
Омская область – 333
Красноярский край – 332
Калининградская область – 326
Хабаровский край – 301
Ульяновская область – 275
Краснодарский край – 270
Вологодская область – 265
Ростовская область – 262
Республика Крым – 260
Новгородская область – 252
Самарская область – 248
Пензенская область – 247
Ханты-Мансийский автономный округ – 247
Алтайский край – 245
Белгородская область – 224
Челябинская область – 220
Республика Саха (Якутия) – 219
Томская область – 218
Орловская область – 215
Пермский край – 215
Тамбовская область – 210
Ленинградская область – 210
Курская область – 204
Тульская область – 204
Тверская область – 192
Рязанская область – 181
Новосибирская область – 177
Кемеровская область – 171
Ивановская область – 165
Владимирская область – 161
Костромская область – 161
Республика Ингушетия – 145
Карачаево-Черкесская Республика – 145
Республика Чувашия – 145
Псковская область – 143
Курганская область – 142
Кировская область – 140
Приморский край – 132
Кабардино-Балкарская Республика – 127
Смоленская область – 119
Амурская область – 117
Республика Тыва – 114
Республика Дагестан – 112
Ямало-Ненецкий автономный округ – 107
Республика Марий Эл – 101
Республика Калмыкия – 92
Республика Северная Осетия - Алания – 92
Удмуртская Республика – 92
Севастополь – 91
Магаданская область – 89
Республика Хакасия – 88
Астраханская область – 86
Камчатский край – 71
Республика Мордовия – 69
Республика Татарстан – 55
Республика Башкортостан – 45
Еврейская автономная область – 41
Ненецкий автономный округ – 22
Чеченская Республика – 22
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 551 414 человек.
За сутки подтвержден 461 летальный случай с коронавирусом:
Москва – 77
Санкт-Петербург – 63
Ростовская область – 20
Иркутская область – 18
Московская область – 15
Воронежская область – 13
Красноярский край – 12
Республика Бурятия – 11
Омская область – 11
Челябинская область – 10
Республика Чувашия – 10
Пермский край – 10
Алтайский край – 9
Республика Дагестан – 8
Мурманская область – 8
Свердловская область – 7
Республика Тыва – 7
Курская область – 7
Ямало-Ненецкий автономный округ – 6
Республика Саха (Якутия) – 6
Республика Крым – 6
Краснодарский край – 6
Саратовская область – 5
Новосибирская область – 5
Курганская область – 5
Кемеровская область – 5
Ставропольский край – 4
Самарская область – 4
Оренбургская область – 4
Волгоградская область – 4
Ярославская область – 3
Томская область – 3
Смоленская область – 3
Ивановская область – 3
Владимирская область – 3
Брянская область – 3
Астраханская область – 3
Тульская область – 2
Тверская область – 2
Республика Татарстан – 2
Республика Карелия – 2
Республика Башкортостан – 2
Магаданская область – 2
Липецкая область – 2
Костромская область – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Чеченская Республика – 1
Удмуртская Республика – 1
Рязанская область – 1
Республика Марий Эл – 1
Пензенская область – 1
Архангельская область – 1
Белгородская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 35 311 человек.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 71,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 596 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 470 тыс. 831 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф