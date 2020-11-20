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Подарили шоколадку и завели мотор автоледи росгвардейцы в Новосибирске

17:15 20.11.2020 Фото: АБ Гвардия
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"Никто из проезжающих не остановился помочь, замёрзла так, что зуб на зуб не попадал... Уже хотела бросить машину и уехать на общественном транспорте, но тут подъехал автомобиль Росгвардии!", - написала сибирячка в соцсетях.

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В Новосибирске сотрудники Росгвардии помогли сибирячке, у которой сломался автомобиль

Следуя по маршруту патрулирования Кировского района, сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Палласа автомобиль «Toyota», стоящий у обочины с включенной аварийной световой сигнализацией. Рядом с машиной находилась девушка.
Сотрудники Росгвардии остановились для выяснения причин. Девушка пояснила, что во время движения автомобиль заглох и перестал заводиться. Сотрудники попросили ее открыть капот, и попытались выяснить причину неисправности. Через некоторое время автомобиль удалось завести.

Позже в одном из сообществ социальной сети девушка опубликовала пост, в котором рассказала о случившемся с ней и поблагодарила сотрудников Росгвардии.

«Добрый вечер! Сегодня на Палласа заглох мой автомобиль. Никто из проезжающих не остановился помочь, замёрзла так, что зуб на зуб не попадал... Уже хотела бросить машину и уехать на общественном транспорте, но тут подъехал автомобиль Росгвардии! Ребята в форме предложили помощь. Подняли капот, стали там что-то смотреть, потом что-то сделали и о, чудо: двигатель завёлся! Хочу поблагодарить этих сотрудников за помощь и за шоколадку, которую они мне подарили», - рассказала девушка по имени Наталья.

Источник: АБ Гвардия

помощь в дороге сломался авто АБ ГВАРДИЯ
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