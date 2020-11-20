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Победа над пандемией близка, уверен Собянин

15:24 20.11.2020 Фото: sobyanin.ru
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Мэр Москвы отметил, что главное - обеспечить своевременную диагностику пациентов с коронавирусом.

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Собянин считает, что победа над пандемией близка
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. Об этом сообщил он пятницу в своем официальном блоге.
"Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня - в дни пандемии коронавируса - совершают настоящий профессиональный подвиг", - написал Собянин.

Он добавил, что главное - обеспечить своевременную диагностику пациентов с коронавирусом. "Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", - написал Собянин.

COVID-19 коронавирус пандемия Сергей Собянин
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