Победа над пандемией близка, уверен Собянин

Собянин считает, что победа над пандемией близка

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. Об этом сообщил он пятницу в своем официальном блоге.

"Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня - в дни пандемии коронавируса - совершают настоящий профессиональный подвиг", - написал Собянин.

Он добавил, что главное - обеспечить своевременную диагностику пациентов с коронавирусом. "Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача", - написал Собянин.