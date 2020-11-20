Скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан от коронавируса 20 ноября 2020

Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни. Он скончался 20 ноября.

На сайте Татарстанской митрополии уточняется, что митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Президент Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита", - сказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.