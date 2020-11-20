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Скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан от коронавируса 20 ноября 2020

15:31 20.11.2020 Фото: Пресс-служба Казанской епархии
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Митрополит умер от осложнений новой инфекции.

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Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан от коронавируса 20 ноября 2020Морг Бердска переполнен? Почему тела умерших увозят в Новосибирск, стало известноЕщё 539 новостей

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни. Он скончался 20 ноября.

На сайте Татарстанской митрополии уточняется, что митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Президент Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита", - сказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

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